SCARLINO – Due imbarcazioni da diporto battenti bandiera polacca, ormeggiate nel porto di Scarlino ma di proprietà di persone fisiche residenti in Italia. Un valore complessivo di 75mila euro e un dettaglio decisivo: quelle barche di lusso non dichiarate al fisco non comparivano nelle dichiarazioni dei redditi dei proprietari. A scoprirlo sono stati i finanzieri della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Porto Santo Stefano, nell’ambito di una specifica attività di vigilanza economico-finanziaria condotta in mare.
Il quadro RW mai compilato
Gli approfondimenti condotti dalle Fiamme gialle per finalità di monitoraggio fiscale hanno permesso di riscontrare le omesse compilazioni del quadro RW, la sezione della dichiarazione dei redditi dedicata proprio ai beni detenuti all’estero. L’omissione, secondo quanto accertato, riguarda l’intero quinquennio compreso tra il 2021 e il 2025.
Le barche di lusso non dichiarate
I due natanti di lusso, infatti, risultano formalmente iscritti sotto bandiera straniera, ma appartengono a soggetti fiscalmente residenti in Italia. Una condizione che avrebbe imposto ai proprietari l’obbligo di indicarli nel quadro RW.
Le sanzioni previste dalla legge
Le sanzioni connesse a queste violazioni sono disciplinate dal decreto legge 28 giugno 1990, numero 167. Si applicano in proporzione agli importi non dichiarati e variano dal 3% al 15% per le attività detenute in Paesi a fiscalità ordinaria. La percentuale sale invece dal 6% al 30% per quelle detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato.
Chi intende regolarizzare le omissioni prima degli accertamenti può però ricorrere al ravvedimento operoso, uno strumento che riduce notevolmente sia le sanzioni sia gli interessi dovuti.
Il presidio sulle acque territoriali
L’operazione si inserisce nella quotidiana attività di monitoraggio dei traffici marittimi svolta dal Reparto operativo aeronavale di Livorno. Un presidio costante delle acque territoriali e contigue, a tutela dell’economia legale e degli interessi economici dello Stato.
I controlli sulle imbarcazioni ormeggiate lungo la costa toscana rappresentano infatti uno degli strumenti attraverso cui la Guardia di finanza intercetta le irregolarità fiscali legate ai beni detenuti all’estero.