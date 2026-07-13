PORTO SANTO STEFANO – Si è chiusa con una straordinaria partecipazione di pubblico la terza edizione del Festival dell’Argentario, la rassegna promossa dal Comune di Monte Argentario e fortemente voluta dal sindaco Arturo Cerulli, che per tre serate ha trasformato Piazzale dei Rioni in un grande salotto dedicato alla cultura, allo spettacolo e alla musica.

L’edizione 2026 ha confermato la crescita della manifestazione, capace di richiamare migliaia di persone e numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della televisione. A fare gli onori di casa, come nelle precedenti edizioni, è stato Gigi Marzullo, che ha accompagnato il pubblico in un percorso fatto di racconti, incontri e grandi emozioni.

Il Festival si era aperto venerdì con lo spettacolo teatrale Tu vuo’ fa’ l’americano, diretto da Marcello Cirillo con gli arrangiamenti del Maestro Demo Morselli e la partecipazione di Barbara De Rossi. Sabato è stata invece la serata dedicata alla cultura e all’informazione con la prima edizione del Premio Brando Giordani, istituito per ricordare il grande dirigente Rai, giornalista, autore e regista. Sul palco sono stati premiati Alberto Matano e Giovanna Botteri, mentre Serena Autieri ha regalato al pubblico un raffinato momento musicale. È stato consegnato anche il Premio Brando Giordani anche a Mara Venier, prima dell’appuntamento più atteso dell’intera rassegna: l’incontro con Riccardo Cocciante.

Ad accogliere il cantautore è stato Gigi Marzullo, che lo ha presentato come «uno dei più bravi e apprezzati artisti che ci ha fatto crescere, ci ha fatto emozionare e ci ha fatto innamorare», ricordando anche il traguardo degli ottant’anni compiuti dall’artista pochi mesi fa. Un lungo applauso ha salutato l’ingresso di Cocciante, seduto al pianoforte per una serata capace di alternare musica e racconti personali.

Il dialogo con Marzullo ha ripercorso la sua lunga carriera artistica e la sua vita, intervallato dall’esecuzione di alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana, da Margherita a Bella senz’anima, fino ad altri grandi successi del suo repertorio.

La vita e il suo valore: la visione di Riccardo Cocciante

Tra i momenti più intensi della serata anche una riflessione sul valore del tempo e della vita.

«La diversità che c’è nella vita è ciò che la rende interessante», ha raccontato Cocciante. «Molte volte mi chiedono se vorrei vivere cent’anni. Io rispondo di no, perché sarebbe una noia. Quello che viviamo è già intenso e bisogna assaporarlo vivendo la vita passo dopo passo».

Prima dello spettacolo il sindaco Arturo Cerulli ha tracciato un primo bilancio della manifestazione, esprimendo soddisfazione per la grande partecipazione registrata in tutte e tre le serate.

«Veramente tanta partecipazione», ha sottolineato il primo cittadino, evidenziando anche la presenza di numerosi rappresentanti della Rai e il crescente interesse che il Festival sta suscitando. Cerulli ha ricordato come la manifestazione sia ormai uno degli appuntamenti di punta dell’estate maremmana, annunciando che l’amministrazione è già al lavoro per la quarta edizione.

Anche l’assessora al Turismo, Cultura e Commercio Chiara Orsini ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando come tutti i posti a sedere fossero occupati già prima dell’inizio della serata dedicata a Riccardo Cocciante.

L’assessora ha inoltre illustrato il percorso di promozione turistica avviato dal Comune, spiegando come l’obiettivo sia quello di riposizionare l’Argentario sui mercati nazionali e internazionali attraverso la partecipazione alle fiiere di settore, press tour, educational con tour operator, brand ambassador e content creator.

«Abbiamo deciso di investire in un riposizionamento della destinazione. Non ci bastava più galleggiare: volevamo alzare l’asticella», ha spiegato Orsini, evidenziando anche i segnali positivi arrivati dall’inizio della stagione estiva con un incremento delle presenze, in particolare di turisti stranieri.

Il Festival dell’Argentario si conferma così una manifestazione che va oltre il semplice intrattenimento, diventando uno strumento di promozione culturale e turistica del territorio. La risposta del pubblico e il livello degli ospiti intervenuti nelle tre serate confermano una crescita costante della rassegna, ormai entrata tra gli appuntamenti più attesi dell’estate toscana.

A chiudere l’edizione 2026 sono stati gli applausi riservati a Riccardo Cocciante, protagonista di un viaggio tra musica, ricordi ed emozioni che ha conquistato Porto Santo Stefano, lasciando al pubblico il ricordo di una serata intensa e di un artista capace, ancora oggi, di parlare al cuore di intere generazioni.