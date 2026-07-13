GROSSETO – Ancora mosse di mercato in casa US Grosseto 1912, proprio a ridosso del primo raduno al Centro sportivo di Roselle. Dopo l’ufficialità del rinnovo di Ampollini fino al 2030 e di Bellini fino al 2029, il roster unionista ha salutato l’arrivo di Mattia Damiani e Tommaso Della Mora.

Il primo è un centrocampista classe 2003 che arricchirà il reparto di qualità e prospettiva. Damiani approda in Maremma dopo aver collezionato, nonostante la giovane età, già 70 presenze in Serie C con le maglie di Arezzo e Arzignano. Per lui si tratta anche di un ritorno al fianco di mister Paolo Indiani, con cui ha conquistato la vittoria del campionato di Serie D e, nella stagione successiva, il raggiungimento dei playoff al primo anno tra i professionisti con l’Arezzo.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura – ha commentato – in una piazza importante e storica come Grosseto. Sono felice di ritrovare uno staff con cui ho già condiviso stagioni importanti e che ha creduto in me.

Fin dal primo giorno metterò a disposizione il massimo dell’impegno, della professionalità e della determinazione per dare il mio contributo alla squadra”.

Della Mora è invece un terzino destro classe 2006, che vestirà la maglia biancorossa fino al 2028; giovane di grande prospettiva, arriva dopo un importante percorso nel settore giovanile dell’Inter, dove ha conquistato lo Scudetto Primavera e maturato esperienza anche con le selezioni giovanili della Nazionale italiana. Un innesto di qualità e prospettiva per il Grifone, che continua a costruire il proprio futuro puntando su giovani talenti pronti a crescere e affermarsi. “Sono contentissimo di iniziare questa nuova avventura – ha commentato Della Mora – Non vedo l’ora di confrontarmi con il calcio dei grandi e di vivere questa esperienza in una piazza così importante. Arrivo con tanta voglia di crescere, lavorare e dare il massimo per questa maglia. Vi aspetto numerosi allo stadio”.

I due si aggiungono al 2002 Mattia Gaddini, arrivato i primi di luglio; di rilievo anche il suo curriculum con 90 presenze in Serie C, 40 presenze in Serie D, 32 gol e 15 assist; nel suo percorso ha indossato le maglie di Cittadella, Carpi, Arezzo e Pontedera.