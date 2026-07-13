PAGANICO – Prosegue l’attenzione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per la sicurezza idraulica della zona di Civitella Paganico, nell’unità idrografica Pianura Grossetana.
Nella frazione di Paganico è stato eseguito un intervento di manutenzione ordinaria sul torrente Gretano, con lavori di decespugliamento della vegetazione lungo le sponde e piccoli spostamenti di materiale in eccesso in alveo, per ripristinare la sua officiosità idraulica.
L’intervento rientra nel piano delle attività di bonifica ed è stato effettuato nel rispetto delle direttive della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d’acqua.