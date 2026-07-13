GROSSETO – Incidente intorno all’1 di oggi, 13 luglio, in via Aurelia Nord, in cui sono rimasti coinvolti un’auto e un pedone.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i Carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e alla gestione della viabilità.

Il pedone è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118, quindi trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, via Aurelia Nord è stata temporaneamente chiusa al traffico. La circolazione è stata deviata su via Ambra, ma la modifica alla viabilità ha provocato forti rallentamenti e lunghe code in tutta la zona nord della città.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le cause dell’incidente e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.