GROSSETO – Grande sport e non solo sabato scorso al campo Viviana e Francesca, che ha ospitato il suo primo torneo di rugby a 7 femminile, regalando spettacolo in campo e momenti di autentica condivisione fuori dal rettangolo di gioco. Le partite si sono svolte in un clima di entusiasmo e fair play, con le ragazze del Grifus, nato dall’unione tra Grosseto Rugby e Rufus Rugby, autrici di numerose mete in un triangolare con le colleghe del Viterbo e del Velate Rugby Brianza.

Uno dei momenti più significativi della giornata è arrivato al termine del torneo, quando le giocatrici hanno scelto di mescolare le squadre per disputare un’ultima partita tutte insieme. Un gesto semplice, ma ricco di significato, che ha rappresentato al meglio lo spirito dell’iniziativa: competere sempre con determinazione ma senza mai perdere di vista i valori del rispetto, del sostegno reciproco e della collaborazione e il piacere del gioco fine a se stesso.

La serata è poi proseguita con il terzo tempo organizzato dalla società in un clima di grande festa. È stato bello vedere ragazze provenienti da diverse regioni sedersi allo stesso tavolo e festeggiare insieme, dimostrando come il rugby sia molto più di uno sport: è una comunità che unisce e crea legami.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza delle rose Juniores femminile e maschile del Grifus, più una Under 16 del Viterbo, che hanno voluto essere al fianco delle loro compagne, sostenendole e contribuendo a creare un’atmosfera di grande partecipazione e appartenenza.

Il primo torneo Seven di Grosseto si chiude quindi con un bilancio estremamente positivo: un’esperienza che lascia un ricordo speciale e con la determinazione di far sì che diventi un appuntamento fisso nel calendario rugbistico maremmano.