SATURNIA – Sono stati consegnati oggi, lunedì 13 luglio, i lavori per la riqualificazione delle antiche mura di Saturnia, un intervento da 300mila euro che punta a valorizzare uno dei luoghi simbolo del borgo e a renderlo ancora più fruibile per cittadini e visitatori.

L’opera è finanziata per 200mila euro attraverso il progetto Aree Interne e per i restanti 100mila euro con un cofinanziamento del Comune di Manciano.

L’intervento prevede la pulitura e il recupero delle mura, la realizzazione di un nuovo camminamento che consentirà di apprezzare maggiormente il monumento e la sistemazione dell’area adiacente al campo polivalente, con l’obiettivo di restituire decoro e funzionalità a uno spazio particolarmente frequentato.

«Con questo intervento proseguiamo il lavoro di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del nostro territorio – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Galli –. Le mura di Saturnia rappresentano un bene identitario di grande valore e meritavano un’opera di recupero che ne migliorasse la conservazione e la fruibilità. Grazie al finanziamento delle Aree Interne e all’investimento del Comune possiamo restituire alla comunità un luogo più curato, accessibile e valorizzato, contribuendo al tempo stesso a rendere ancora più attrattivo uno dei borghi più importanti della Maremma».