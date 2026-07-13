ORBETELLO – «La situazione della Laguna di Orbetello è stabile, non c’è emergenza ma l’attenzione resta comunque alta e il monitoraggio è continuo» a dirlo il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, dopo la riunione del Comitato Tecnico Scientifico tenutasi questa mattina in Comune.

Il Cts si è riunito questa mattina alla presenza dei rappresentanti della Regione Toscana, di Arpat, del Wwf e degli altri Enti coinvolti nel monitoraggio ambientale della Laguna. Venerdì è già stato fissato un nuovo incontro: «Vista la necessità – sottolinea il primo cittadino – di monitorare costantemente la situazione, in quanto permangono delle criticità legate alla temperatura dell’acqua che si attesta intorno ai 30 gradi, fatta eccezione per una zona dove se ne sono registrati 28».

«Abbiamo registrato in ogni caso – aggiunge Casamenti – un buon dato idrometrico: ora il livello dell’acqua si aggira intorno ai 18/20 centimetri, dagli 11 di qualche giorno fa, dopo il picco minimo dovuto all’evaporazione di 5/6 centimetri un paio di settimane fa. Il livello fissato per agevolare le nidificazioni sarebbe di 13 centimetri, ma questa mattina, durante il Cts, su proposta del sindaco di Orbetello è stato deciso di mantenere questo livello alto, anche con il consenso del Wwf, per affrontare meglio questo momento di criticità».

Per quanto riguarda il Cts, nei prossimi giorni arriverà la nomina del Comune, per decreto del sindaco, del revisore dei conti, dopo una riunione della maggioranza tenutasi nei giorni scorsi mentre Silvano Focardi sarà il rappresentante del Comitato Tecnico Scientifico Orbetello all’interno del Consorzio che «auspichiamo sarà presto operativo – conclude il sindaco – al momento, comunque, la situazione è costantemente monitorata, non ci sono emergenze, anche se resta la preoccupazione legata al perdurare delle alte temperature, come ormai ogni anno in questo periodo. Giovedì e venerdì saranno le giornate più calde, come ci hanno detto gli esperti meteorologi presenti all’incontro questa mattina, per poi migliorare nei giorni seguenti».