SCARLINO – Ancora un successo per la rassegna “Letteratura e teatro al castello di Scarlino”, che continua a richiamare il pubblico nella suggestiva cornice della Rocca Pisana.

Domenica 12 luglio il terzo appuntamento della quinta edizione ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando il crescente apprezzamento per l’iniziativa promossa dal Comune di Scarlino e dall’assessorato alla Cultura, con la direzione artistica di Giacomo Moscato.

In scena lo spettacolo “E pensare che c’era il pensiero”, un intenso omaggio all’intelligenza, alla sensibilità e al coraggio artistico di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Sul palco lo stesso Giacomo Moscato, impegnato nella recitazione e nella voce, accompagnato da Luca Pirozzi, alla chitarra e alla voce, che hanno proposto un viaggio tra parole, musica e riflessioni ispirate al teatro-canzone dei due grandi artisti.

«Grande successo e applausi a non finire per lo spettacolo che è andato in scena alla Rocca Pisana», commenta l’assessore alla Cultura Michele Bianchi, sottolineando il calore con cui il pubblico ha accolto la rappresentazione.

L’ennesimo sold out conferma il valore culturale della manifestazione, che anche quest’anno propone un calendario di eventi capaci di coniugare letteratura, teatro e musica in uno dei luoghi simbolo del territorio, trasformando la Rocca Pisana in un punto di riferimento per gli appuntamenti estivi dedicati alla cultura.

Abbiamo seguito la serata con gli scatti di Giorgio Paggetti.