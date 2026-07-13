GROSSETO – Non si placano le polemiche dopo l’approvazione in Consiglio comunale dell’ordine del giorno sulla remigrazione presentato dalla Lega. Dopo il voto favorevole della maggioranza, intervengono con una dura presa di posizione i gruppi consiliari di Partito Democratico, Grosseto Città Aperta e Azione, ai quali si aggiunge il deputato del Pd Marco Simiani.

Secondo le opposizioni, l’atto approvato dall’aula rappresenta «un grave passo politico» e richiama concetti riconducibili all’estrema destra europea.

«Nonostante il tentativo di edulcorare il testo della proposta – affermano Pd, Grosseto Città Aperta e Azione – il significato politico dell’ordine del giorno è stato ampiamente esplicitato dal consigliere proponente sia in commissione sia in aula, dove altri esponenti della maggioranza hanno tirato fuori la retorica della remigrazione, compresa la teoria della sostituzione etnica».

Le opposizioni ricordano inoltre che il primo firmatario dell’ordine del giorno, il consigliere della Lega Gino Tornusciolo, «aderisce al comitato promotore della proposta di legge di CasaPound sulla remigrazione» e sostengono che il voto espresso dalla maggioranza sollevi interrogativi «non solo sul piano sociale e culturale, ma anche su quello economico».

Nel comunicato viene inoltre criticata una frase pronunciata durante il dibattito da una consigliera di maggioranza che, riferendosi ai migranti, avrebbe affermato: «Se si vogliono, bisogna saperli tenere». Un’espressione che, secondo le opposizioni, ridurrebbe le persone a oggetti «o animali d’affezione».

I gruppi di minoranza richiamano anche le parole di Papa Leone XIV sul tema delle migrazioni, secondo cui «semplicemente dire li mandiamo via, così ci laviamo le mani del problema, non mi sembra la risposta più cristiana», sostenendo che le politiche di remigrazione si muovano nella direzione opposta.

Per Pd, Grosseto Città Aperta e Azione, «la remigrazione non è una politica migratoria, ma una politica razziale, identitaria e discriminatoria». Secondo i firmatari della nota, il concetto non riguarderebbe soltanto i migranti irregolari o gli autori di reati, ma «intere categorie di persone selezionate per origine, appartenenza culturale o presunta non assimilabilità».

Nel documento vengono citati anche il generale Roberto Vannacci e l’attivista austriaco Martin Sellner, indicato come teorico della remigrazione e vicino al partito tedesco Alternative für Deutschland, per sostenere che questo concetto si tradurrebbe in politiche di deportazione o in misure volte a spingere all’uscita anche stranieri regolarmente residenti, cittadini naturalizzati e seconde generazioni.

Le opposizioni evidenziano inoltre che nel Comune di Grosseto vivono e lavorano «circa ottomila cittadini stranieri», ricordando il loro contributo in numerosi settori, dall’assistenza familiare all’agricoltura, dal turismo all’edilizia, fino ai servizi. «Chi parla di remigrazione – affermano – parla anche dei bambini che frequentano le scuole con i nostri figli e dei ragazzi cresciuti nei nostri quartieri».

Secondo i gruppi consiliari, «la sicurezza urbana, la gestione dei flussi migratori e il contrasto alla criminalità richiedono strumenti concreti e non slogan». Per questo chiedono «politiche migratorie serie, canali regolari di ingresso, controlli sul lavoro nero, accordi internazionali efficaci, percorsi di integrazione, mediazione sociale, presidio del territorio e contrasto alla marginalità».

«L’ordine del giorno approvato oggi – concludono Pd, Grosseto Città Aperta e Azione – non risolve alcun problema e serve soltanto a coprire con la propaganda il fallimento di chi governa».

Sulla vicenda interviene anche il deputato del Partito Democratico Marco Simiani, che parla di «uno spartiacque politico».

«Quanto avvenuto nel Consiglio comunale di Grosseto – dichiara Simiani – rappresenta la fine della narrazione di una maggioranza composta anche da un’area moderata, civica e liberale. Chi si è sempre definito espressione del moderatismo ha scelto di sostenere un atto che richiama parole d’ordine proprie della destra xenofoba, assumendosene pienamente la responsabilità politica».

Per il parlamentare democratico, le istituzioni «devono affrontare il tema dell’immigrazione nel rispetto della legalità, della dignità della persona e dei principi costituzionali». Simiani ritiene che il voto della maggioranza rappresenti «un allontanamento dai valori sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» e conclude affermando che «Grosseto merita una politica capace di garantire sicurezza, legalità e coesione sociale senza ricorrere a slogan divisivi o a concetti che evocano una società fondata sull’esclusione».