GROSSETO – Si è conclusa ieri sera, tra gli applausi del pubblico presente sugli impianti di via Cimabue, la sesta edizione del Torneo Open Città di Grosseto, la manifestazione tennistica di punta organizzata dal Circolo Tennis Grosseto in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Grosseto. Quindici giorni di grande tennis, dal 27 giugno al 12 luglio, che hanno visto sfidarsi sui campi grossetani 105 atleti provenienti da tutta Italia: 88 uomini e 17 donne, uniti dalla passione per questo sport e dalla voglia di conquistare una fetta dei 5.000 euro di montepremi complessivo messi in palio.

Un’edizione che ha confermato, edizione dopo edizione, come il Torneo Open Città di Grosseto sia ormai diventato un punto di riferimento imprescindibile nel panorama tennistico nazionale.

La finale maschile ha visto trionfare Stefano Baldoni, portacolori del CT Giotto di Arezzo, che ha dominato il confronto con Emanuele Mazzeschi del CT Lucca con una prestazione di assoluta qualità. Il punteggio finale, un netto 6-1, 6-1, racconta di un Baldoni in stato di grazia, capace di imporre il proprio gioco dall’inizio alla fine senza mai concedere spazio all’avversario. Una vittoria meritata, frutto di un percorso nel torneo condotto con grande solidità e continuità di rendimento.

Altrettanto emozionante, seppur con un epilogo diverso, la finale femminile. Alessandra Anghel del CT Pistoia ha conquistato il titolo contro Federica Di Sarra dell’Unione Sportiva Beinasco di Torino, che si è vista costretta al ritiro sul punteggio di 7-5, 2-1 nel secondo set. Un finale che non ha potuto togliere nulla alla qualità di una sfida che si stava rivelando estremamente equilibrata e combattuta, con la Anghel brava a imporsi nel primo set dopo un parziale tiratissimo.

A impreziosire ulteriormente una manifestazione già di altissimo livello, i premi consegnati ai vincitori e ai finalisti: splendidi quadri originali realizzati dall’artista Corrado Natale, opere uniche che omaggiano il mondo del tennis con uno stile inconfondibile. Un connubio tra sport e arte che ha aggiunto un tocco di eleganza e originalità alla cerimonia di premiazione, regalando ai protagonisti del torneo un ricordo davvero speciale.

Grande soddisfazione nelle parole del Presidente del Circolo Tennis Grosseto, Paolo Borghi: “Organizzare un torneo di questo livello rappresenta ogni anno un grande sforzo per tutto il nostro staff e per i nostri volontari, ma al tempo stesso una grandissima soddisfazione. Vedere atleti provenienti da tutta Italia scendere in campo sui nostri campi di via Cimabue è la conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta. Il nostro impianto è in continuo rinnovamento e possiamo affermare con orgoglio che il CT Grosseto si trova oggi ai massimi livelli tennistici, sia per quanto riguarda le proprie squadre competitive, sia per la qualità delle competizioni che siamo in grado di ospitare. Un sentito ringraziamento va all’Assessorato allo Sport del Comune di Grosseto. Questo torneo è la nostra vetrina più bella.”

Entusiasta anche il Delegato Provinciale FITP Luca Franci, che ha voluto sottolineare il valore territoriale e sportivo della manifestazione: “Il Torneo Open Città di Grosseto è ormai diventato a tutti gli effetti un evento per la nostra città, una manifestazione che dà lustro a Grosseto e a tutto il lavoro straordinario che viene svolto ogni giorno in tutta la provincia per raggiungere questi livelli di eccellenza. Insieme al torneo di quarta categoria BNL, che costituisce prequalificazione per gli Internazionali d’Italia, questa manifestazione rappresenta un punto di riferimento concreto e prezioso per tutti gli altri circoli del territorio. Complimenti al CT Grosseto per la qualità dell’organizzazione e per la visione lungimirante con cui sta portando avanti il proprio progetto sportivo.”

Con questa sesta edizione, il Torneo Open Città di Grosseto consolida ulteriormente la propria reputazione come uno degli eventi tennistici più attesi e apprezzati della Toscana. L’appuntamento è già fissato per la prossima estate.