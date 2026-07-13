FIRENZE – Domani – martedì 14 luglio – secondo appuntamento con “Estra ON air”, il nuovo vodcast prodotto da Estra che esplora, in chiave divulgativa, i grandi temi dell’energia: dalle oscillazioni dei prezzi alla lettura della bolletta, dalle fonti rinnovabili al ruolo delle utility nello sviluppo dei territori. Dieci puntate condotte da Virginia Masoni, che di volta in volta mette a confronto con un ospite esperienze, dati e prospettive, restituendo al pubblico chiavi di lettura concrete su questioni spesso percepite come distanti dalla vita quotidiana.

Domani, martedì 14 luglio alle 20:45, sarà ospite in studio il vicepresidente di Estra Alessandro Fabbrini per parlare di “Estra e i consumatori, un patto di trasparenza e fiducia” e in particolare del protocollo di autoregolazione volontaria in materia di contratti e attivazioni non richieste, che l’azienda ha siglato con le principali Associazioni dei consumatori di Toscana e Marche.