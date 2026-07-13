MANCIANO – “Da oltre quattro anni la Polizia locale del Comune di Manciano vive una condizione di grave emergenza organizzativa e gestionale”.

A dichiararlo è la Cisl Funzione Pubblica di Grosseto che sottolinea come “a seguito del decesso improvviso del comandante Piero Rossi, il comando è stato caratterizzato da un susseguirsi di incarichi a tempo determinato di comandanti in quiescenza, dall’assunzione di un idoneo da concorso successivamente licenziato per mancato superamento del periodo di prova. Su quest’ultimo provvedimento pende una sentenza di primo grado favorevole al ricorrente”.

“Questo prolungato vuoto di guida – spiega Simona Piccini, segretario generale Cisl Fp di Grosseto – ha prodotto come effetto una progressiva disgregazione del Comando e un clima interno sempre più deteriorato. Anche l’attuale comandante, arrivato circa un anno e mezzo fa, ha sicuramente trovato una situazione relazionale e organizzativa interna complessa da recuperare.

La Cisl ha raccolto in questi anni numerose segnalazioni da parte del personale: richieste di mobilità esterna, istanze di trasferimento ad altri uffici, malessere diffuso. Segnali evidenti di una criticità che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto affrontare da tempo con interventi chiari, coinvolgendo tutti i dipendenti e definendo indirizzi e modalità di comportamento univoche a tutela del ruolo istituzionale del Corpo.

Al contrario, secondo noi, il Comune di Manciano ha sottovalutato la situazione, senza fornire risposte alle sollecitazioni formali fatte dal nostro sindacato oltre un anno fa. Questa assenza ha favorito il determinarsi di contrapposizioni interne, aggravando le criticità già presenti.

Le recenti uscite sulla stampa locale, pertanto, rischiano di apparire intempestive e sbilanciate se non saranno seguite da una presa chiara di responsabilità della Giunta. Per questo motivo, la Cisl Fp di Grosseto, se il Comune vorrà seriamente prendersi carico del problema e dei disagi di alcuni dipendenti, è disponibile al confronto “Per cercare – conclude Piccini – di trovare una soluzione a questa situazione di grave emergenza organizzativa che ha creato fazioni e ha fatto perdere il clima di benessere lavorativo che è un diritto di ciascun lavoratore”.