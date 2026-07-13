GROSSETO – L’ultima Festa dell’Unità in città risale al 2016. Poi, ogni anno è stata relegata ai ricordi. Questo 2026 il Pd Grosseto ha rotto gli indugi e dopo le prime domande per i permessi, ora trapelano le prime indiscrezioni di quella che per il partito rappresenta una lieta notizia.

Marco Simiani, deputato grossetano da poco eletto segretario dell’Unione comunale Pd, ha fortemente voluto il ritorno della festa e davanti a un programma ancora che si deve svelare parla dell’importanza del suo ritorno. «Siamo partiti con il reclutamento di volontarie e volontari, la parte centrale della Festa dell’Unità – racconta Simiani – Solo grazie a loro l’evento sarà possibile. Ci sono volti conosciuti ma anche persone che hanno scelto la festa per avvicinarsi alle attività del Pd. Per questo abbiamo approntato un modulo online dove ognuno può inserire i propri contatti e le aree dove preferisce impegnarsi, dal ristorante alla logistica, per cercare di organizzarci al meglio già da subito».

La festa, salvo stravolgimenti, è attesa per i giorni a cavallo tra agosto e settembre 2026. «Rappresenta un lieto ritorno per tutta la comunità Pd – conclude Simiani – un punto in cui ritrovarsi per parlare della e alla città, insieme. Questa festa, anche in ottica delle prossime amministrative, sarà un modo per iniziare un cammino che porterà il partito alle prossime elezioni amministrative. Ringrazio già da ora tutte le persone che si uniranno al team dei volontari e quelle che stanno già dedicando il loro tempo all’organizzazione della festa».

Il luogo della festa sarà quello dove è stata organizzata nel 2016, sulle Mura Medicee, al Bastione Molino a Vento (dove c’è la fontana con il cinghialino).