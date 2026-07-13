ARCIDOSSO – Spettacolo, agonismo e boxe di qualità all’Arcidosso Boxing Night al Nido di Fate locale. Inizio con i migliori auspici per la serata degli atleti della Fight Gym, davanti ad un nutrito pubblico con il saluto dell’Amministrazione Comunale rappresentata dell’Assessore Ugo Quattrini. Tocca al tredicenne Alessandro Borghetti aprire la competizione e scelta non poteva essere più giusta. La nuova stellina del maestro Raffaele D’Amico brilla per le sue doti tecniche che lo portano ad anticipare costantemente l’avversario con colpi veloci e puliti guadagnando ampiamente il verdetto.

Non da meno gli altri due giovani pugili Mattia Deliperi e Gabriele Vichi che superano ai punti i propri avversaria. La prima sconfitta arriva in campo femminile nel match dove la grossetana Emilie Lacroix è impegnata in una e propria vera battaglia con la laziale Vittoria Cocozza a cui va il verdetto per il maggior numero di colpi portati a segno, ma se fossero stati presi in considerazione i più efficaci le cose sarebbero andate diversamente.

Sarà il generoso Lorenzo Simiani, vera macchina da guerra a riportare alla vittoria in casa grossetana a cui seguono le vittorie di Nicola Devicienti, Leonardo Paladini, Francesco Liberti, il cui avversario abbandona all’inizio della terza ripresa e Mohamed Chitioui. La seconda sconfitta in casa grossetana arriva da parte di Lorenzo Vanni che non ha spinto i piedi sull’acceleratore nei momenti opportuni. Chiude la kermesse dilettantistica Guiebre Karim che bracca l’avversario per le tre riprese non riuscendo a portare il colpo risolutore ma guadagnandosi ampiamente il verdetto. Chiude il pugile professionista Halit Eryilmaz che non ha certamente brillato portando a casa un pareggio con un avversario, Juan Benjiamea, già battuto in precedenza.

Eryilmaz ha cercato solo di risolvere in potenza il match non proponendo una strategia e offrire così spazio alle reazioni dell’avversario che non mancavano. Visto l’entusiasmo del numeroso pubblico intervenuto ed il tifo con cui sono state seguite le prove degli atleti, il presidente Amedeo Raffi con il maestro Raffaele D’Amico e tutto il suo staff ringraziano lo sponsor Termo-Amiata di Francesco Battistini, la Pro-Loco e l’Amministrazione Comunale dando appuntamento al prossimo anno per la realizzazione della quarta edizione di “Boxing Night Arcidosso”.