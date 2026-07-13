GROSSETO – Si terrà giovedì, alle 14.30, in modalità online, il nuovo webinar organizzato da Confesercenti sulle linee guida che rinnovano le concessioni ambulanti. Un appuntamento pensato per fare chiarezza su un percorso normativo che sta per giungere a conclusione e che definirà le regole di accesso ai posteggi nei mercati.

La fine di un lungo percorso

«Siamo alla fine di un percorso, durato troppi anni a dirla tutta, ma che comunque ha portato alla definizione dei principi e presupposti sui quali verranno fatti i bandi per i posteggi nei mercati» esordisce Marco Di Giacopo per Anva Confesercenti.

Le nuove linee guida per le concessioni ambulanti, infatti, stabiliscono i criteri sui quali i Comuni costruiranno i bandi per l’assegnazione dei posteggi. Un passaggio decisivo per le imprese del settore, che da anni attendono un quadro certo entro cui muoversi.

Accesso libero anche ai non tesserati

L’associazione ha scelto di aprire l’iniziativa a tutti gli operatori, senza distinzioni. «Per la nostra associazione è prioritario che tutti gli ambulanti abbiano chiare le nuove regole che gestiranno il loro ingresso in mercati e fiere, per questo abbiamo garantito il libero accesso al webinar anche a non tesserati – prosegue Di Giacopo –. Dopodiché siamo come sempre a disposizione per domande, pratiche e tutela sindacale».

Una scelta che punta a garantire la massima diffusione delle informazioni, in una fase in cui la conoscenza delle regole rappresenta un elemento determinante per la tenuta delle imprese ambulanti.

L’invito del presidente Anva

L’invito a partecipare arriva anche dai vertici associativi. «Invito tutti i colleghi a partecipare, vista anche la semplicità di collegarsi in videocall – conclude il presidente Anva Simone Zippilli –. Di fatto questa è la strada da percorrere e bisogna farlo nel migliore dei modi, tutelando le imprese ambulanti ed i nostri mercati».

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/cjb-cktt-cmv

Per informazioni è possibile contattare gli uffici di Confesercenti.