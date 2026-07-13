GROSSETO – Mario Pollini racconta “Come sono diventato ciò che sono”. A parlaci di questo testo è il giornalista Paolo Pisani.

«Diversamente dalla maggioranza degli autori di libri – afferma Pisani -, Mario Pollini non si è trasformato in “piazzista”, non ha sciorinato con diffuse presentazioni, dalle Cornate di Montieri alla Valle dell’Albegna ed oltre, il suo cartaceo parallelepipedo di duecentotrentuno pagine, edito da Effigi dal titolo “Come sono diventato ciò che sono”».

«Uscito nel 2015, oggi è alla sua quarta edizione e ce ne ha fatta avere amichevolmente, dopo nostra richiesta, una copia, senza al riguardo nulla chiedere e proporre. Classe 1951, dottore in scienze politiche, funzionario statale in pensione, con alle spalle una militanza sindacale ed esperienze politiche di Sinistra, comprese contestazioni studentesche (sin dai tempi del “durissimo Liceo Classico di Grosseto”), Mario ha voluto realizzare questo suo “diario”. Dal 1951 al ’59, poi al ’62, sino al ’65, al ’67 ed ancora avanti, narra di sé e di ciò che gli girava intorno. “Militante dell’ira”, così si definisce, e nell’epilogo non manca di etichettare il periodo liceale grossetano come la “peggiore esperienza vissuta”».

«Un libro dove esterna, con onestà intellettuale (dote che del resto lo ha sempre caratterizzato), come il suo stesso divenire funzionario pubblico sia dipeso semplicemente dal voler “…sfuggire alla disoccupazione”. Racconta pure la sua esperienza nel Psi, durata sedici anni. Sino a “non rinnovare più la tessera” proprio nel momento in cui quel partito, con Craxi presidente del Consiglio, aveva raggiunto il massimo potere. Non manca nemmeno di confessare “…per me il Psi è ormai un partito di destra”. Si definisce “un militante ed un disegnatore” e sottolinea come, cuore della sua vita, siano proprio le sue “disegnate fantasie”, i suoi fumetti. Si tratta di seimila vignette all’anno, realizzate per un suo personale godimento, mentre i fumetti li condivide con alcuni amici».

«Tornando al libro, siamo comunque di fronte a una sorta di confessione, da cui traspare la società di allora, le aspettative di quei giovani, il tutto tra storie personali con aspirazioni, speranze, delusioni, difficoltà e successi. Per questo tipo di narrazione intimistica e coraggiosa, ci è piaciuto puntare la nostra “lucciola” e fare un po’ di luce su questo libro, certi che la sua lettura permetterà a molti di ritrovare stati d’animo, oggi ancora presenti nel pianeta giovani. Bene fece l’amico Mario Pollini a dare alle stampe il suo “Come sono diventato ciò che sono”. Noi lo abbiamo letto con vero piacere, ora… fatelo voi»