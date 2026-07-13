GROSSETO – Medaglie e soddisfazioni per i biker maremmani ai Campionati Italiani di gravel ad Artegna. Un percorso estremamente veloce e selettivo quello in terra udinese, a fare da cornice all’appuntamento più atteso dell’anno, con partenza ufficiale da Gemona del Friuli per ricordare il drammatico terremoto del 1976.

Alla prima gara in fuoristrada dell’anno, Mirco Balducci va subito a segno e si laurea Campione Italiano della specialità. Non si tratta di una vittoria qualunque ma di un titolo italiano che si aggiunge ai 27 già conquistati nella sua lunga e sempre brillante carriera agonistica. Ma c’è di più. Con questo titolo, Balducci è l’unico atleta ad aver conquistato il tricolore in tutte le discipline del settore fuoristrada: ha infatti conquistato il titolo nel cross country olimpico, nel marathon, nel ciclocross, nel team relay XCO e nel gravel. Un’impresa vera e propria se si considera che viene dopo circa un anno di stop dalle competizioni e al termine di una gara rocambolesca: doppia foratura della ruota posteriore e grandissima rimonta fatta con grande cuore e sacrificio che gli ha consentito di raggiungere la testa della corsa a meno di un km dal traguardo; con un ultimo e perentorio allungo ha preceduto il secondo classificato di appena 17 secondi.

L’ASD Tondi Sport può gioire anche per un’altra splendida maglia tricolore conquista dalla fortissima e coriacea Carlotta Fondriest che si è imposta con margine sulla seconda classificata andando ad arricchire il suo palmares già molto ben nutrito. Una gara solida e senza sbavatura le ha consentito di portare sul tetto d’Italia la bici che porta proprio il suo cognome. Doppia soddisfazione.

Bel piazzamento anche per Denis Tognoni, che si conferma sempre molto competitivo agli appuntamenti cui prende parte.

Gara invece da dimenticare per Marco De Stasio, costretto al ritiro per un’irrimediabile foratura della ruota anteriore quando si trovava a lottare per le posizioni che contano. Stessa sorte per Massimo Ubaldini e Stefano Marziali, i quali hanno dovuto abbandonare la corsa per inconvenienti tecnico/meccanici.

A supporto della squadra Giovanni Stefania (Moto Consapevole) che si è occupato di prestare assistenza nelle feed zone.

Tali risultati sono stati resi possibili dalla grande passione anche dei dirigenti e degli sponsor della piccola ma incredibilmente forte squadra toscana ed in particolare di Alberto e Angela Tondi della Tondi Sport e di Cristiano Morini del Gruppo Morini – Azienda Forestale Sostenibile, da sempre impegnati nel supportare e dare visibilità al settore ciclismo, dimostrando che anche piccole realtà toscane possono competere a livello nazionale ed internazionale.