CIVITELLA PAGANICO – L’associazione Fiab – Grosseto Ciclabile ha consegnato al Comune di Civitella Paganico la bandiera del riconoscimento ComuneCiclabile 2026, ottenuto per l’impegno nella promozione della mobilità ciclistica, del cicloturismo e di politiche a favore della bicicletta.

Un riconoscimento che valorizza il percorso avviato dall’amministrazione comunale, dall’approvazione del Biciplan al sostegno agli eventi legati al ciclismo, fino alla promozione di un territorio attraversato ogni anno da ciclisti, camminatori e appassionati di turismo lento. Nel precedente comunicato del Comune era stato ricordato anche il passaggio del Tuscany Trail, che nelle ultime settimane ha coinvolto oltre 5.000 ciclisti.

“Il cicloturismo rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio – dichiara Marco Bertaccini, vicesindaco del Comune di Civitella Paganico –. La bicicletta permette di scoprire paesaggi, strade bianche, frazioni e percorsi immersi nella natura, creando allo stesso tempo nuove opportunità per le attività locali. La bandiera Fiab è per noi uno stimolo a proseguire: vogliamo continuare a lavorare perché Civitella Paganico sia sempre più riconoscibile come territorio aperto al cicloturismo, alla mobilità sostenibile e a un modo di vivere il paesaggio rispettoso, attivo e accessibile”.

La collaborazione con Fiab Grosseto è attiva da tempo, anche attraverso iniziative dedicate alle scuole e alla sicurezza stradale.

“Collaboriamo da tempo con Civitella Paganico nella promozione del cicloturismo e della sicurezza stradale – commenta Angelo Fedi, presidente Fiab Grosseto Ciclabile –. Con Bimbimbici siamo stati presenti più volte nelle scuole primarie del comprensorio e abbiamo sostenuto con convinzione l’adesione alla rete ComuniCiclabili Fiab. La valutazione ottenuta dimostra che anche una piccola realtà, se ci crede, può attuare strumenti efficaci per una governance del territorio in chiave sostenibile, a vantaggio del benessere di residenti e turisti”.

Fedi richiama anche il ruolo strategico di Civitella Paganico lungo le grandi direttrici del cicloturismo e nello sviluppo della Ciclovia Due Mari, progetto Fiab su cui sta investendo anche la Regione Toscana: “Il potenziamento della strada del Cipressino potrebbe essere l’occasione giusta per collegare con una via ciclabile sicura le stazioni di Paganico e Monte Antico, vera porta della Maremma e punto d’incontro avanzato tra la Ciclopista Tirrenica e la Via Francigena”.