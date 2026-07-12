FOLLONICA – Il palcoscenico dell’Acqua Village Water Theme Park di Follonica è stato ancora una volta tutto per loro. Cento giovani e giovanissimi protagonisti della stagione Uisp appena conclusa sono stati premiati con targhe, medaglie e pergamene in occasione dello Sport Day 2026: la settima edizione dell’evento è stata un successo.

Si è rinnovato così il tradizionale appuntamento estivo che chiude ufficialmente la stagione dello sport amatoriale in provincia di Grosseto, celebrando i successi ottenuti tra titoli provinciali, regionali e nazionali. Un evento che ha registrato un risultato straordinario: una festa con circa 500 persone presenti tra atleti, familiari e amici che hanno riempito di calore e tifo la struttura.

A meritare gli applausi sono stati ancora una volta i protagonisti di pallavolo, pattinaggio e ginnastica, con le società del territorio che hanno potuto celebrare i propri portacolori. Per la ginnastica erano presenti Ginnastica Grifone, Polisportiva Barbanella Uno e Artistica Grosseto. Il folto gruppo del pattinaggio ha visto sfilare Follonica Hockey 1952, Pattinaggio Artistico Gruppo Libertas, Pattinaggio Costa d’Argento, Pattinaggio Artistico Bagno di Gavorrano, Pattinaggio Cus Albinia e Polisportiva Barbanella Uno. Per la pallavolo hanno invece ricevuto i meritati riconoscimenti gli atleti di Giorgio Peri Pallavolo, Pallavolo Grosseto e Pallavolo Uisp Comitato Grosseto.

Sorrisi e foto ricordo per tutti durante le premiazioni, che hanno visto la partecipazione dei coordinatori Federica Parricchi (pallavolo), Giulia Bianchini (ginnastica) e Gianni Lenzini (pattinaggio), insieme al vicepresidente Fabio Nocchi. Proprio il vicepresidente Nocchi ha espresso grande soddisfazione per la perfetta riuscita della manifestazione: «L’iniziativa è andata benissimo e ha rappresentato il giusto coronamento di un’ottima annata sportiva per tutto il territorio – afferma Nocchi – ringraziamo ancora una volta Acqua Village per il supporto a questa giornata speciale, che ogni anno consolida un rapporto di collaborazione sempre più strutturato e prezioso per il nostro comitato». «Alla settima edizione di questa manifestazione – aggiunge Nocchi – possiamo dire di aver costruito un appuntamento importante, che ormai da tradizione chiude la nostra stagione con una grande festa per atleti e famiglie».

Alle premiazioni erano presenti per Acqua Village Water Theme Parks il proprietario Marcello Padroni, il direttore del parco acquatico di Follonica, Luca Serafini e il direttore marketing Riccardo Fara. «Siamo felici di aver ospitato ancora una volta lo Sport Day della Uisp Grosseto – dichiara Marcello Padroni, proprietario di Acqua Village Water Theme Parks –. Vedere il parco riempirsi di tanti giovani atleti, delle loro famiglie e delle società sportive del territorio è motivo di grande soddisfazione. Crediamo profondamente nel valore dello sport come occasione di crescita, aggregazione e condivisione. Per questo siamo lieti di continuare a ospitare e supportare iniziative come questa, che premiano l’impegno dei ragazzi e rafforzano il legame tra Acqua Village e il territorio».