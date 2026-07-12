GROSSETO – La foto (anzi le foto) che vi proponiamo oggi sono state scattate nel 1952.
A inviarcele Elena Orsi. Le immagini «ritraggono i tradizionali momenti di fine anno scolastico con foto di gruppo e saggio finale dell’allora Istituto Magistrale di Grosseto».
«Fra le studentesse ritratte c’è mia mamma Laura Tinti; dato che attualmente sono una docente dell’attuale Liceo Rosmini di Grosseto, mi è sembrata una coincidenza emozionante».
Chi si ricorda?
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era