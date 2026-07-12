ORBETELLO – Ha avvertito il malore mentre era in sella alla sua moto e ha avuto il tempo di chiedere aiuto al telefono. Poi, però, ha perso i sensi finendo con il mezzo nella fossa laterale della strada, tra i rovi. È accaduto lungo la strada che collega Ansedonia a Orbetello, dove un uomo di 68 anni, residente a Roma, è rimasto vittima di un improvviso malore in moto.

Malore in moto: la dinamica

L’uomo stava percorrendo il tratto di strada in moto quando si è accorto di non sentirsi bene. Con lucidità, quindi, ha deciso di fermarsi e ha chiamato i soccorsi, spiegando la propria situazione.

Mentre stava sistemando la moto sul cavalletto, tuttavia, ha perso i sensi. Il mezzo, così, è finito nella fossa che costeggia la carreggiata, in mezzo alla vegetazione, trascinando con sé il motociclista.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. I soccorritori hanno raggiunto il motociclista colto da malore; l’uomo si trovava in una posizione resa difficoltosa dalla presenza dei rovi e dal dislivello rispetto alla strada. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario.

Gli agenti della polizia stradale, invece, si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco, infine, hanno provveduto al recupero del mezzo finito fuori strada e alla messa in sicurezza dell’area.

La telefonata che ha fatto la differenza

Determinante, in una vicenda di questo tipo, è stata la scelta dell’uomo di chiamare aiuto non appena ha percepito i primi sintomi. La segnalazione, infatti, ha permesso ai soccorsi di sapere con precisione dove intervenire, nonostante la caduta successiva lo abbia reso impossibilitato a comunicare.

Un elemento che ha consentito alle squadre di raggiungerlo rapidamente in un punto della strada dove, altrimenti, il mezzo finito nella fossa laterale sarebbe potuto restare a lungo fuori dalla vista di chi transitava.