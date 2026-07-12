GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto fa l’impresa e vince gara 1 contro il San Marino. I biancorossi, infatti, si impongono 4-2 contro i campioni in carica, grazie alle ottime prestazioni sul monte di lancio di Fabiani (vincente) e Virgadaula che riducono a 5 valide e 2 basi per ball l’attacco avversario, ottenendo ben 11 strike out (foto Lettieri).

Il Big Mat Bsc parte subito forte con il doppio di Sellaroli e i singoli di Polonius e Lopez. Il 3-0 per i maremmani arriva con il triplo di Sellaroli, mentre il 4-0 lo spinge Caballero Sarmiento. Il San Marino accorcia le distanze prima con il singolo di Pieternella Vargas nel sesto tempo e poi nell’ottavo con il fuoricampo di Guevara Ducato.

In gara 2, invece, il San Marino vince in rimonta per 5-4. I maremmani passano in vantaggio nel primo inning con il doppio di Lopez Sayas, ma gli avversari pareggiano nel quarto con il singolo di Angulo Gamez. Il 2-1 biancorosso arriva nel quinto tempo con il singolo di Caballero Sarmiento, ma il San Marino si porta sul 3-2 nella prima parte del sesto grazie a un errore del ricevitore sul bunt di Wong e la battuta in doppio gioco di Guevara Ducato.

Il 3-3 viene siglato al cambio campo con il singolo di Sellaroli. Nell’ottavo inning arriva il 4-3 biancorosso con il singolo di Caballero Sarmiento, ma nell’ultimo attacco gli avversari si aggiudicano il match con la battuta del pinch hitter Antonia e la volata di sacrificio di Wong.

GARA UNO

Successione punti

San Marino: 000 001 010

Big Mat Bsc Grosseto: 210 100 00X

Battitori

San Marino: Guevara Ducato 8 (2/4), Marlin 6 (0/3), Pieternella Vargas DH (2/4), Angulo Gamez 4 (0/4), Diaz 3 (0/4), Antonia 9 (0/4), Colmenares Brito 2 (0/2), Di Fabio 5 (0/3), Magnani 7 (1/3);

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 4 (2/5), Sellaroli 6 (2/4), Caballero Sarmiento 8 (2/3), Lopez Sayas 2 (1/3), Noguera 9 (0/5), Greene DH (1/3), Di Persia 5 (0/4), Marucci 3 (0/2), Rizzi 7 (1/4).

Lanciatori

San Marino: Palumbo Cardozo (L, 3.2 IP, 7 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 5 SO), Di Raffaele (2.0 IP, 1 H, 2 BB, 1 SO), Artitzu (2.1 IP, 1 H, 1 BB, 4 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Fabiani (W, 6.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 8 SO), Virgadaula (S, 3.0 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 3 SO).

GARA DUE

Successione punti

San Marino: 000 102 002

Big Mat Bsc Grosseto: 100 011 010

Battitori

San Marino: Marlin 6 (1/3), Wong 4 (0/3), Pieternella Vargas 7 (1/3), Guevara Ducato 8 (1/4), Angulo Gamez 3 (1/4), Diaz 9 (0/3), Colmenares Brito 2 (3/4), Di Fabio 5 (0/4), Di Raffaele DH (0/3, Antonia 0/1);

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 4 (2/5), Sellaroli 6 (3/4), Caballero Sarmiento 8 (2/5), Lopez Sayas 2 (1/5), Rizzi 3 (0/4), Marucci DH (0/5), Di Persia 5 (0/3, Noguera 0/1), Natale 9 (0/2), Severino Mooa 7 (2/3).

Lanciatori

San Marino: Lage Siso (1.0 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 3 SO), Sanchez Osuna (2.2 IP, 1 H, 6 SO) Leal (3.0 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 3 SO), Mendez Matos (W, 2.1 IP, 2 H, 1 R, 1 BB, 2 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (6.0 IP, 5 H, 3 R, 1 ER, 2 BB), Torres Lopez (2.0 IP, 1 H, 2 BB, 2 SO), Coviello Rodriguez (L, 1.0 IP, 1 H, 2 R, 2 BB).