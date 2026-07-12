Foto di repertorio

RIO – Trecentosettanta grammi di esplosivo, sepolti nella sabbia di una spiaggia piena di bagnanti.

È quanto si sono trovati davanti gli artificieri dell’Esercito italiano a Nisporto, nel comune di Rio, all’isola d’Elba, dove hanno rimosso e neutralizzato una granata bellica d’artiglieria risalente alla Seconda guerra mondiale.

A dare la notizia il Ministero della difesa.

Il rinvenimento sul litorale

Il residuato bellico è stato rinvenuto in un tratto di litorale frequentato da numerosi turisti. Proprio la presenza di bagnanti sulla spiaggia ha reso necessario un intervento tempestivo.

L’intervento degli artificieri

Gli artificieri hanno quindi messo rapidamente in sicurezza l’area, procedendo poi alla rimozione e alla neutralizzazione dell’ordigno. Le operazioni, infine, si sono concluse senza incidenti.