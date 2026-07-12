Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tre quarti d’ora. Tanto è bastato ai ladri per far sparire una borsa. La borsa è stata rubata dall’auto parcheggiata nel giardino privato di una casa. È accaduto a Pian di Rocca, nel comune di Castiglione della Pescaia, dove una donna tedesca proprietaria di un’abitazione nella zona si è vista rubare la borsa dall’auto in un lasso di tempo brevissimo.

Borsa rubata: il colpo lampo nel giardino privato

La donna era arrivata alla casa di Pian di Rocca soltanto l’altro giorno. Aveva lasciato la macchina regolarmente parcheggiata vicino all’abitazione, all’interno del giardino privato, ma con i finestrini abbassati e la borsa all’interno.

Un dettaglio che i ladri hanno sfruttato in fretta: al ritorno, infatti, la borsa non c’era più. Un colpo lampo, insomma, messo a segno in appena quarantacinque minuti.

Denuncia immediata e carte bloccate

La donna ha reagito con prontezza. Ha sporto subito denuncia e ha bloccato le carte di credito, impedendo così ai ladri di utilizzarle. Nessun danno economico, dunque, sul fronte bancario.

Certo resta l’amarezza di non sentirsi sicuri neppure nel giardino della propria abitazione, cosa che purtroppo capita sempre più di frequente.

La borsa rubata ritrovata a Casamora

La vicenda, però, ha avuto un epilogo inatteso. Ieri sera due ragazzi hanno infatti ritrovato la borsa a Casamora e l’hanno riconsegnata al medico del paese. All’interno mancavano soltanto 70 euro in contanti.

Ora entra nel controllo del vicinato

Colpita dalla disponibilità incontrata sul territorio, la proprietaria ha espresso il desiderio di entrare a far parte del gruppo di controllo del vicinato della zona.