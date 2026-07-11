GROSSETO – Sarà Luca Squarcia, grossetano doc, classe 2007, il portiere del Circolo Pattinatori 1951 per il prossimo campionato di serie B. La ripartenza della società biancorossa, dopo la rinuncia alla serie A1, non poteva che avvenire con questo ragazzone di belle speranze tra i pali. Luca, che ha iniziato a giocare nel vivaio del Cp, è stato qualche anno in giro per la Toscana (Castiglione, Pumas Viareggio) e dallo scorso anno è stato richiamato a casa, con un obiettivo chiaro: farlo diventare il numero uno della “Big Red Machine” per i prossimi quindici-venti anni.

Nella passata stagione un cartellino blu sventolato a Franco Scarso nel secondo tempo della partita casalinga contro il Teamservicecar Monza lo ha fatto debuttare improvvisamente nella massima serie e tra l’altro in quel match si è presentato parando il rigore concesso ai brianzoli. Con il prosieguo del torneo ha fatto un’altra presenza, ma dal derby con il Follonica, alla 22esima giornata, è diventato lui il titolare, dopo la partenza di Franco Scarso, rientrato anzitempo in patria.

Alla fine dell’anno ha messo insieme nove incontri interi, due spezzoni, per un totale di 11 presenze. Ovviamente nel corso di questa prima esperienza da protagonista ha raccolto qualche pallina velenosa evitabile in fondo alla rete, ma grazie al suo mentore, mister Massimo Mariotti, non si è mai abbattuto ed è cresciuto azione dopo azione, partita contro partita. E il fatto di trovarsi di fronte i celebrati campioni della A1 lo ha reso consapevole di poter diventare un portiere con la maiuscola.

Dal prossimo settembre, con la Coppa Italia, tornerà a disputare il campionato di serie B, come ha fatto la domenica della stagione 2025-2026, al rientro dall’impegno con la serie A1.

Un importante banco di prova per proseguire il percorso di crescita iniziato alla fine dell’estate 2025, allenandosi al fianco di Pablo Saavedra, Stefano Paghi, Francisco Barragan e Joaquin Vargas, studiando i quali ha imparato la migliore posizione in porta. Lezioni che serviranno in serie B, una categoria che accoglie tanti giovani come Luca Squarcia, ma anche vecchi volponi che ne sanno una più del diavolo per mettere in difficoltà i portieri. E il talentino maremmano partirà da qui per diventare uno dei migliori numeri uno italiani.