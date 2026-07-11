GROSSETO – L’oggetto della mail diceva semplicemente “Grazie”. Poche righe, spedite alla casella di posta elettronica di una Stazione dei Carabinieri della provincia di Grosseto, firmate soltanto con un nome di battesimo. Ma dietro quella manciata di parole si nasconde il racconto di una notte drammatica, sospesa sul filo del rasoio, e di un salvataggio che ha superato i confini del dovere d’ordinanza per trasformarsi in pura umanità.

I fatti si sono consumati nottetempo. Una persona del posto, travolta da un improvviso momento di fortissimo sconforto e solitudine, ha perso la lucidità. Pensieri foschi, rabbia, e quel vuoto improvviso che, come ricordano in Carabinieri di Grosseto in una nota raccontando l’accaduto, purtroppo hanno portato a maturare l’idea di farla finita.

L’intervento dei Carabinieri

Appresa la gravità di cosa potesse succedere, sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia dell’Arma. Accortisi che la situazione richiedeva un approccio decisamente specialistico per evitare il peggio, i militari hanno chiesto l’ausilio del negoziatore del Comando provinciale di Grosseto. Il militare, nonostante si trovasse in un periodo di ferie, non ha esitato un solo istante: ha risposto alla chiamata dei colleghi, interrompendo il proprio riposo.

È iniziato così un lunghissimo, delicatissimo colloquio. I Carabinieri sono riusciti a stabilire un contatto empatico profondo con la persona in difficoltà, mettendola a proprio agio, rassicurandola e accogliendone lo sfogo. Una pazienza che si è rivelata la chiave per disinnescare l’emergenza e l’impeto di rabbia, permettendole di ritrovare la serenità e di riabbracciare, sana e salva, la propria famiglia che la attendeva con ansia.

La mattina successiva, svanito l’incubo, è scattato il bisogno di ringraziare quegli angeli in divisa, rimasti impressi nella memoria con i loro nomi di battesimo.

«Vorrei ringraziare di cuore coloro che mi sono stati vicini ieri sera in un momento difficilissimo per me. Alessandro, Gian e Fabrizio… Degli altri purtroppo non so i nomi – si legge nel testo della mail arrivata al Comando – Grandissima umanità e rispetto. Mi scuso per avervi fatto sprecare del tempo e per aver talvolta utilizzato parole poco consone. Siete delle persone meravigliose con una pazienza infinita. Grazie di cuore».

Nessun tempo sprecato, ma una vita salvata. Una storia a lieto fine che, come sottolineano dal Comando dell’Arma, racchiude l’essenza stessa e più profonda dell’Istituzione: essere costantemente tra la gente, per la gente. Pronti a tendere la mano soprattutto quando ce n’è bisogno.