FOLLONICA – È stato presentato questa mattina, 11 luglio, il nuovo Gruppo di volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Follonica. Nel corso della cerimonia, che si è svolta nell’area antistante il Teatro Fonderia Leopolda e successivamente nella sala consiliare del Comune, sono state consegnate anche le chiavi della nuova autovettura di servizio, una Fiat Punto assegnata dall’Ispettorato regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Coordinamento Volontariato e Protezione civile Toscana (Secov).

L’iniziativa ha rappresentato il debutto ufficiale del gruppo di volontariato, costituito recentemente a Follonica con l’obiettivo di collaborare con la Polizia locale nelle attività di presidio del territorio, osservazione e assistenza alla popolazione, soprattutto nei periodi e nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di cittadini e turisti. (Foto di Giorgio Paggetti.)

Alla cerimonia hanno preso parte il generale di divisione Luigi Nardini, ispettore regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, il presidente del Secov Toscana Giovanni Cintolesi, il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, l’assessore Giorgio Poggetti, il comandante della Polizia locale Paolo Negrini, il comandante della Compagnia Carabinieri di Follonica, tenente colonnello Dario Praturlon, insieme ai rappresentanti dell’Arma, dell’Associazione Nazionale Carabinieri del territorio, ai soci e ai volontari del nuovo gruppo.

L’autovettura consegnata sarà impiegata nello svolgimento delle attività istituzionali del gruppo, che entrerà a far parte della rete di volontariato cittadina offrendo un supporto operativo nelle iniziative di interesse pubblico e nei servizi di assistenza alla comunità.