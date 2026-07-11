FOLLONICA – L’annuncio delle nuove docce installate dal Comune per riqualificare le spiagge libere follonichesi sembra non accontentare tutti. Ha infatti lasciato l’amaro in bocca a chi, da tempo, frequenta un tratto di litorale che ancora oggi gli sembra escluso da ogni miglioria. A farsi portavoce del malcontento è una cittadina, che a nome di un gruppo di turisti storici ha deciso di lanciare un appello pubblico per rompere il silenzio dell’Amministrazione e chiedere risposte concrete.

A raccontare la situazione di disagio è direttamente la donna, partendo proprio dagli ultimi lavori annunciati: «Ho letto delle nuove docce poste dal Comune su alcuni arenili di Follonica. Infatti nella spiaggia libera situata tra il Bagno Eden e l’Hotel Parrini non c’è alcun servizio, pur avendolo richiesto da anni sia personalmente che tramite Pec, al sindaco, all’assessore e al demanio».

Proprio ieri, 10 luglio, l’amministrazione aveva ricordato in un comunicato, il progetto di riqualificazione delle docce pubbliche a servizio dell’arenile, che è in fase di completamento.

L’intervento prevede la completa sostituzione delle docce presenti lungo il tratto di costa dalla Colonia a Pratoranieri, con l’installazione di nuove strutture in acciaio corten. L’amministazione aveva anche annunciato l’installazione di nuove postazioni, portando a 11 il numero complessivo delle docce disponibili gratuitamente per i bagnanti.

«Non capisco perché non abbiano messo neppure un fontanello»

Nonostante le nuove installazioni però, quel tratto di spiaggia libera sembra non presentare nuovi interventi. Un’assenza che pesa in quel tratto centrale, soprattutto se paragonata ad altre aree del litorale cittadino: «Non capisco perché non abbiano messo neppure un fontanello – sottolinea la donna – presente anche nelle spiagge dedicate ai cani».

Il senso di abbandono non deriva solo dalla mancanza di infrastrutture, ma soprattutto dal muro di gomma istituzionale. «Siamo un gruppo di turisti che vivono Follonica da anni – prosegue – e siamo amareggiati per non aver ricevuto nessuna spiegazione alle nostre richieste».

La zona di viale Italia, d’altronde, è un punto vitale della costa. «Vivono questa spiaggia tante famiglie con bambini e persone anziane – ricorda la donna – Diciamo che è una spiaggia che collega il centro a Pratoranieri e viene sistematicamente saltata dagli interventi di miglioramento».

Stanchi di attendere invano, i bagnanti pongono ora una domanda chiara e diretta all’Amministrazione comunale: «Perché nel litorale libero lungo viale Italia non hanno inserito dei servizi, nonostante i continui solleciti? Potremo avere una risposta?».