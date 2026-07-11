GROSSETO – Se state pianificando un viaggio in Maremma, probabilmente avrete già l’acquolina in bocca al solo pensiero di un bel piatto di pasta fresca. Ma questa terra, stretta tra il mar Tirreno e le colline metallifere, custode di una storia antica e selvaggia, offre una cucina che va ben oltre i classici cliché toscani.

La gastronomia maremmana è una cucina di terra e di mare, di butteri e di pescatori, nata dalla necessità e dall’ingegno contadino. Per evitare di ordinare sempre le stesse cose, ecco la guida definitiva dedicata ai piatti da dover assaggiare assolutamente durante la vostra vacanza.

La tradizione a tavola con i primi piatti

Non possiamo non partire citando i famosissimi tortelli maremmani, il piatto delle feste. Sono dei gradi quadrati di sfoglia fresca dalla particolarità assoluta data della chiusura su tre lati con all’interno un ripieno di ricotta e bietole (o spinaci) profumato con un pizzico di noce moscata. Tradizionalmente si gustano con il ragù di carne o di cinghiale, ma anche burro e salvia.

In secondo luogo abbiamo un piatto simbolo della Maremma intera, ovvero l’acquacotta. Nato come pranzo tipico dei butteri quando si trovavano in aperta campagna a seguito delle mandrie, è una zuppa nata letteralmente dall’acqua e da ciò che offriva la terra. Gli ingredienti base sono: cipolle, pomodori pelati o freschi, sedano ed erbe selvatiche, servita su fette di pane toscano raffermo. In aggiunta può essere arricchita con uova o ricotta che in passato era definito dalle possibilità delle faglie.

Come ultimo primo piatto troviamo la panzanella, il salvagente perfetto per le calde giornate estive. Anch’esso è un piatto della tradizione contadina, ma freddo e basato sul recupero del pane che veniva bagnato nell’acqua e poi strizzato per essere condito con pomodori, cetrioli e cipolla. Semplice, rinfrescante e immortale.

Tra cacciagione e mare, ecco serviti i secondi piatti

In Maremma il cinghiale non è solo un ingrediente, è un’istituzione culinaria. Ma come viene preparato?

Il classico cinghiale alla cacciatora è uno spezzatino marinato a lungo nel vino rosso e spezie per ingentilire la nota “selvatica”, poi viene cotto in umido con pomodoro e olive nere. Il segreto risiede proprio nella cottura che deve essere fatta lentissima e a fuoco dolce per trasformare una carne tenace in bocconi di pura morbidezza e sapore.

Successivamente si passa ad altri due piatti, sempre di terra: il buglione e la scottiglia.

Il buglione – il nome stesso deriva dal dialetto maremmano che va a significare “mescolanza”, andando a raccontare già di per se il piatto. Si tratta di uno spezzatino di agnello con pomodoro, erbe aromatiche e una quantità generosa di aglio. Anticamente si preparava con avanzi di carni diverse cacciate che diventavano talmente tenere da squagliarsi in bocca.

La scottiglia – conosciuta anche come il “caciucco di terra”, è una ricetta medievale originaria del Monte Amiata. È una sinfonia di più carni (pollo, manzo, maiale, coniglio) cotte insieme in un tegame di coccio con pomodoro e vino, servito su pane toscano abbrustolito. La particolarità è che maggiori sono le varietà di carne presente e più il piatto viene buono.

Passando al mare, ci spostiamo sulla costa e più precisamente all’Argentario in cui viene servito il caldaro, ovvero la risposta maremmana alla famosa zuppa di pesce (per alcuni il parente stretto del caciucco livornese). Era il piatto che i pescatori preparavano a bordo dei pescherecci durante le lunghe ore di navigazione dentro ad una pentola chiamata “caldaro”. Nasce come piatto di recupero usando pesce da scoglio meno pregiato o rimasto impigliato nelle reti, per questo motivo è ricco di lische ma molto saporito.

Altre ricette e antichi racconti

La leggenda narra che l’antenato della crêpes francese sia proprio in Maremma e che abbia il nome di ciaffagnone. Si tratta una gustosa frittella rustica tipica di Manciano (stessa ricetta ma con il nome di migliaccio si trova invece tra Sorano e Pitigliano), condita con pecorino toscano grattugiato e piegata in quattro come un fazzoletto. Nacque come piatto povero e veloce, perfetto per sostituire il pane e si dice che proprio i cuochi al seguito di Caterina de’ Medici portarono questa ricetta in Francia nel 16esimo secolo.

Spostandoci a Roccalbegna, troviamo il biscotto lesso maremmano (dal nome ufficiale biscotto salato), il tipico pane croccante aromatizzato all’anice dalla pasta intrecciata; un prodotto artigianale tutelato come Presidio slow food. Anche qui la ricetta è molto antica e collegata alle antiche massaie che preparavano i biscotti per i matrimoni e le feste, per questo motivo il prodotto viene anche chiamato “biscotto della sposa”.

La storia legata al dolce

Un significato profondo viene racchiuso nello sfratto, dolce legato alla comunità ebraica che risiedeva a Pitigliano e dalla quale quest’ultima è stata rinominata la “piccola Gerusalemme”. Il nome deriva dall’atto di allontanamento, quando nel 17esimo secolo i messi granducali battevano sulle porte degli ebrei per intimare loro di trasferirsi nel ghetto. La comunità cercò di addolcire questo trauma creando un dolce che ricordasse quel bastone: un sigaro di sfoglia sottilissima ripieno di impasto alle noci tritate, miele, scorza d’arancia e noce moscata.

Per concludere deve essere citato il dolce del Monte Amiata dal profumo di autunno, il castagnaccio: una torta densa fatta esclusivamente con farina di castagna, pinoli, noce, uvetta e un tocco di rosmarino. Privo di glutine e di zuccheri aggiunti, poiché la dolcezza deriva tutta dalle castagne locali essiccate.

Consiglio per i viaggiatori: quando sedete in una trattoria maremmana, dimenticate la fretta. Questi piatti raccontano una storia di tempi dilatati e ingredienti genuini che possono essere accompagnati da un buon bicchiere di vino.