MARINA DI GROSSETO – Aggiornamento ore 20.30: Sono tre le persone rimaste ferite nel tamponamento avvenuto questo pomeriggio sulla strada per Marina di Grosseto. Si tratta di due uomini che viaggiavano suylla stwssa auro e una donna di 40 anni incinta.

Tiutti e tre sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto dalla ambulanze della Croce rossa di Marina di Grosseto con infermiere a bordo e dalla Misericordia di Castiglione della Pescaia.

News ore 17.40: Maxi tamponamento questo pomeriggio sulla strada delle Collacchie, poco prima della rotatoria dei “Delfini”, quella di ingresso a Marina di Grosseto.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro auto. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.

Il traffico ha subito rallentamenti.