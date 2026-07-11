ARCIDOSSO – L’associazione Noi e la celletta di San Lorenzo Odv, in collaborazione con il Comune di Arcidosso, invita la cittadinanza all’incontro pubblico dal titolo “La Celletta si rivela”, che si terrà sabato 18 luglio 2026 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare di Arcidosso (Piazza Indipendenza 30).

L’evento rappresenta un momento cruciale per il futuro della storica Celletta benedettina del XII secolo, attualmente in condizioni di precarietà e sostenuta da puntelli provvisori. L’incontro sarà dedicato allo stato di avanzamento del progetto di tutela e restauro, già progettato e autorizzato, e al lancio ufficiale della candidatura dell’edificio alla XIII edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” promosso dal Fai – Fondo Ambiente Italiano.

I lavori della tavola rotonda saranno coordinati e moderati da Eleonora Crescenzi, che guiderà il confronto tra le istituzioni, i tecnici e i rappresentanti religiosi coinvolti nella salvaguardia del monumento:

Iacopo Marini , sindaco di Arcidosso, a testimonianza del sostegno dell’amministrazione comunale;

, sindaco di Arcidosso, a testimonianza del sostegno dell’amministrazione comunale; dottor Edoardo Maggi , funzionario storico dell’arte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo , che illustrerà l’importanza della salvaguardia delle opere d’arte nei centri minori come presidio di identità e memoria collettiva;

, funzionario storico dell’arte della , che illustrerà l’importanza della salvaguardia delle opere d’arte nei centri minori come presidio di identità e memoria collettiva; Don Virgil Farcas Gherghina , parroco della chiesa di San Nicolò ad Arcidosso, a testimonianza del legame spirituale e comunitario con il territorio;

, parroco della chiesa di ad Arcidosso, a testimonianza del legame spirituale e comunitario con il territorio; Architetto Cristiana Turchi , dell’ Arcidiocesi di Siena , progettista degli interventi di consolidamento e restauro;

, dell’ , progettista degli interventi di consolidamento e restauro; Maria Pia Vecchi , capo delegazione Fai provinciale di Grosseto, che spiegherà le modalità per votare i Luoghi del Cuore nel censimento nazionale;

, capo delegazione provinciale di Grosseto, che spiegherà le modalità per votare i nel censimento nazionale; Patrizia Pisino, presidente dell’associazione Noi e la celletta di San Lorenzo Odv.

Durante l’incontro verrà presentato lo stato di avanzamento della campagna di raccolta fondi tramite Art Bonus (“Caccia ai mecenati”), necessaria a reperire i 120.000 euro per l’avvio del cantiere. L’associazione annuncia con orgoglio le prime importanti adesioni: i titolari del punto vendita Conad di Arcidosso e la Coop Unione Amiatina si sono infatti costituiti come primi mecenati dell’iniziativa, dimostrando come il tessuto imprenditoriale locale sia sensibile alla tutela del patrimonio storico.

Un momento di particolare attesa sarà l’anticipazione di una importante iniziativa, finora mantenuta riservata, che promette di incuriosire e coinvolgere attivamente sia la popolazione amiatina che i vacanzieri, trasformando l’affetto per il monumento in un’azione concreta e partecipata.

Dettagli dell’evento:

• Titolo: La Celletta si rivela: incontro pubblico con la cittadinanza

• Data: 18 luglio 2026

• Ora: 17.00

• Luogo: Sala Consiliare di Arcidosso, Piazza Indipendenza 30

• Tema: Stato di avanzamento del progetto di restauro e promozione candidatura Fai

• Moderatrice: Eleonora Crescenzi