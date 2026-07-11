GROSSETO – Cambia in parte il programma della serata di domenica 12 luglio a Marina di Grosseto. I fuochi d’artificio, infatti, sono stati rinviati di qualche giorno. La nuova data sarà annunciata nei prossimi giorni.
Confermato lo spettacolo di dj Megawatt
«Resta invece confermato l’appuntamento clou della serata» afferma Federico Galli, presidente del Centro commerciale naturale di Marina di Grosseto. Sul Palco al Cavallino, infatti, va in scena “Back to 90/2000”, la special performance di dj Megawatt accompagnata da un laser show.
Un tuffo nella musica che ha segnato gli anni Novanta e i primi Duemila, con un impianto scenografico pensato per coinvolgere il pubblico di ogni età.
L’iniziativa rientra nel calendario estivo del Centro commerciale naturale di Marina di Grosseto, realizzato con il sostegno del Comune di Grosseto.