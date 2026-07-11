MASSA MARITTIMA. È stato inaugurato nel pomeriggio di venerdì 10 luglio il nuovo intervento di riqualificazione del Fosso Valcastrucci, in località Capanne, un’opera che restituisce alla comunità un’area completamente messa in sicurezza e valorizzata, con nuovi percorsi pensati per la fruizione da parte di cittadini e visitatori.

La cerimonia si è aperta con il taglio del nastro, seguito dalla visita guidata all’interno della galleria sotterranea, accompagnata dai volontari del Gruppo Speleologico Massa Marittima. Numerosi i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa, potendo così conoscere da vicino un intervento che rappresenta uno dei più significativi progetti di recupero realizzati negli ultimi anni sul territorio comunale.

Il programma è proseguito con una dimostrazione dei bikers e con i saluti istituzionali della sindaca, affiancata dai progettisti che hanno illustrato le caratteristiche tecniche dell’opera e il percorso che ha portato alla sua realizzazione.

A chiudere l’inaugurazione è stata l’esibizione del maestro Samuele Luti, che con la sua fisarmonica ha accompagnato il brindisi finale insieme ai partecipanti.

L’intervento è stato realizzato dal Comune di Massa Marittima per risolvere una criticità emersa nel 2019, quando il cedimento di una parte delle strutture sotterranee, costruite circa due secoli fa per convogliare le acque del fosso, aveva reso necessario un importante lavoro di consolidamento e messa in sicurezza.

Fin dalla fase progettuale l’obiettivo è stato quello di andare oltre il semplice ripristino strutturale, trasformando l’area in uno spazio fruibile anche dal punto di vista turistico e ambientale. Il progetto ha infatti previsto la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale esterno e di un itinerario sotterraneo, valorizzando un luogo di particolare interesse naturalistico e storico. L’intervento è stato finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Le foto della giornata

A documentare tutti i momenti dell’inaugurazione è il fotografo Giorgio Paggetti, che ha seguito l’evento realizzando una gallery con gli scatti del taglio del nastro, della visita alla galleria, delle dimostrazioni sportive e dei momenti istituzionali.