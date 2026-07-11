CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una bellissima opportunità di crescita per il giocatore dell’Hc Castiglione Diego Bracali, che sarà agli ordini del Ct della Nazionale Under 17 Pierluigi Bresciani per il Campionato europeo a Braga in Portogallo. Il giovanissimo atleta dei biancocelesti è già in ritiro a Recoaro Terme fino al 19 luglio agli ordini del ct Pierluigi Bresciani, poi la partenza per Braga, in Portogallo, per l’Europeo under 17 dal 20 al 25 luglio.

“Bracalino” è figlio d’arte di babbo Massimo tecnico del Castiglione in serie A1 e del fratello maggiore Claudio giocatore del Follonica e la chiamata è stata anche in anticipo sui tempi: Diego infatti è nato il 20 luglio del 2011 e festeggerà il compleanno dei 15 anni in pista.

“Oltre che a fare il tifo per l’Italia, il nostro cuore seguirà con particolare attenzione le gesta di Diego – ha detto Marcello Pericoli, presidente dell’HcC – si è ampiamente meritato la chiamata e siamo sicuri che metterà in mostra le qualità e il talento fatto vedere durante tutta la stagione”.