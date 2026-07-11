FOLLONICA. Ci sono vacanze che diventano tradizione e luoghi che, con il passare degli anni, finiscono per trasformarsi in una seconda casa. È la storia del signor Kreyer, ospite storico del Golfo del Sole Hotel & Holiday Resort, che quest’anno ha festeggiato un traguardo davvero speciale: 50 anni di vacanze trascorse nella struttura di Follonica.

Un anniversario che racconta molto più della semplice fedeltà a una destinazione turistica. Racconta il legame profondo nato con il territorio, con il mare della Maremma e con le persone che, anno dopo anno, hanno contribuito a rendere ogni soggiorno un’esperienza da ricordare.

Per celebrare questo importante traguardo, il Golfo del Sole ha voluto rendere omaggio al proprio ospite con un momento di festa e un messaggio di ringraziamento: «50 anni insieme, 50 volte grazie, signor Kreyer! Un traguardo straordinario che racconta un legame fatto di fiducia, tradizioni e momenti condivisi. Non vediamo l’ora di continuare a scrivere insieme ancora tante bellissime pagine di questa storia».

Da mezzo secolo il signor Kreyer sceglie Follonica come meta delle proprie vacanze, tornando ogni estate nello stesso luogo. Un gesto che testimonia quanto il turismo sia fatto non soltanto di servizi e strutture, ma soprattutto di relazioni, accoglienza e ricordi che si costruiscono nel tempo.

«Il Golfo del Sole crea ricordi che durano una vita», è il messaggio con cui il resort ha voluto accompagnare questa ricorrenza, sottolineando il valore di un rapporto che attraversa generazioni e che rappresenta uno degli esempi più significativi di turismo fidelizzato.

Una storia che parla anche dell’attrattività di Follonica, capace di conquistare i visitatori e di farli tornare anno dopo anno, trasformando una semplice vacanza in un appuntamento immancabile e in un pezzo importante della propria vita.