GIANNUTRI – Intervento di soccorso ieri, 10 luglio, all’Isola di Giannutri, dove una turista in vacanza è rimasta ferita in seguito a una caduta.

La donna sarebbe inciampata ed è successivamente caduta rovinosamente a terra, riportando la frattura di un polso. Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento, in servizio presso la postazione estiva dell’isola, che hanno prestato le prime cure, immobilizzando l’arto lesionato.

Una volta stabilizzata, la paziente è stata trasportata con l’ambulanza della Croce Rossa fino alla piazzola dell’elisoccorso in località Campo Sportivo, dove nel frattempo era atterrato l’elicottero del servizio di emergenza.

La turista è stata quindi trasferita in ospedale e affidata alle cure del reparto di Ortopedia e Traumatologia, dove è stata presa in carico per il trattamento della frattura.

L’intervento conferma l’importanza del presidio sanitario estivo attivo sull’Isola di Giannutri, che consente di garantire un’assistenza tempestiva ai residenti e ai numerosi visitatori durante la stagione turistica.

«La Croce Rossa Italiana – affermano dal comitato – continua a garantire la propria presenza sull’Isola di Giannutri per tutta la stagione estiva grazie al progetto “Vacanze e Volontariato“, coordinato da Piera Casalini e dal dottor Rizzardi, Mauro Pasquarelli di area uno. Alla realizzazione dell’iniziativa collaborano inoltre la società di navigazione Maregiglio di Isola del Giglio, il professor Rinaldi e la Fondazione Garofalo di Roma. Il progetto “Vacanze e Volontariato” della Croce Rossa Italiana è attivo anche a Porto Ercole e a Orbetello, presso la sede di via Gioberti, dove la foresteria è ospitata nei locali dei giardini pubblici messi a disposizione dal Comune».