GROSSETO – Torna l’appuntamento con il #tuttoweekend de Il Giunco. Anche questo fine settimana la Maremma offre numerose occasioni per trascorrere il tempo libero tra festival, concerti, teatro, cultura, trekking, mostre ed eventi per tutta la famiglia. Ecco gli appuntamenti in programma da venerdì 26 a domenica 28 giugno.
Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.
VENERDÌ 10 LUGLIO
AMIATA
10-7-2026 – Artigiani al lavoro e concerti sotto le stelle: al via i venerdì di luglio a Castel del Piano
CAPALBIO
Fino al 12-7-2026b – Da Paolo Hendel a Filminsieme: tutti gli appuntamenti della settimana a Capalbio
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
10-7-2026 – Magia in Maremma: il tramonto incantato alla Casa Rossa
Fino al 12-7-2026 – Una settimana di eventi a Castiglione tra musica, arte, spettacoli e solidarietà
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
Fino al 20-8-2026 – La Biennale dello Scarto torna a casa: estate 2026 al giardino Viaggio di ritorno di Laquaniti
CINIGIANO
Fino al 12-7-2026 – Al via il Cinigiano Blues Festival a Castel Porrona
Fino all’1-8-2026 – Mostra “Oltre il colore”: l’arte diventa motore di rinascita per Sasso d’Ombrone
FOLLONICA
Fino al 30-7-2026 – Etruschi, miniere e ferro: il Magma si anima per le Notti dell’Archeologia
GAVORRANO
Fino al 31-7-2026 – Trent’anni di fotografia: Franco Borrelli celebra la sua carriera con la mostra “Chiaroscuri dell’anima”
GROSSETO
10-7-2026 – Jacopo Veneziani e Pacifico al Parco della Maremma: tutti gli eventi di luglio
Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”
MAGLIANO IN TOSCANA
Fino al 7-8-2026 – Musica, letteratura e divertimento: un mese di eventi a Magliano. IL PROGRAMMA
MASSA MARITTIMA
Fino al 12-7-2026 – Sincronie summer festival: cinque concerti gratuiti nelle chiese più suggestive di Massa Marittima
MONTE ARGENTARIO
Fino al 12-7-2026 – Festival dell’Argentario, tre serate stellari: Marzullo, Matano, Autieri, Cocciante
Fino all’1-8-2026 – Mostra a Porto Ercole: Forte Stella ospita la retrospettiva di Mauro Staccioli
ORBETELLO
10-7-2027 – Pronti a salpare? Venerdì ad Albinia serata a tema pirati per bambini: ingresso gratuito
10-7-2027 – Sei concerti nei parchi archeologici della Maremma
Fino all’11-7-2026 – “La materia dell’incontro”: 14 artisti under 30 espongono alla galleria Guzman
Fino al 16-7-2026 – Lorenzo Locatelli in mostra con «Tempus edax rerum»
Fino al 19-7-2026 – Torna la sagra della Panzanella a San Donato: dieci serate di gusto per il piatto più amato della Maremma
PITIGLIANO
Fino al 24-7-2026 – Pitigliano apre i suoi musei di notte: due settimane tra Etruschi, libri e archeologia
ROCCASTRADA
Fino all’11-7-2026 – Trent’anni di sapori maremmani: torna la Sagra degli Strozzapreti a Sticciano Scalo
SCANSANO
Fino al 31-7-2026 – Musica, teatro e tradizioni popolari: un luglio di eventi nel borgo
SCARLINO
10-7-2026 – Tornano “Le notti della natura”: scienza, biodiversità ed escursioni in notturna. Il programma
SABATO 11 LUGLIO
AMIATA
Fino al 12-7-2026 – Torna il Festival della poesia a Salaiola: due giorni dedicati alla parola, alla scrittura e all’incontro
CAPALBIO
Fino al 12-7-2026b – Da Paolo Hendel a Filminsieme: tutti gli appuntamenti della settimana a Capalbio
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
11-7-2026b – Tombola e solidarietà con Conte Max: serata speciale di raccolta fondi per l’ospedale
11-7-2026 – All’alba verso l’Eremo di Malavalle, la sera al Monastero di Siloe: la diocesi celebra San Benedetto
Fino al 12-7-2026 – Una settimana di eventi a Castiglione tra musica, arte, spettacoli e solidarietà
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
Fino al 20-8-2026 – La Biennale dello Scarto torna a casa: estate 2026 al giardino Viaggio di ritorno di Laquaniti
CINIGIANO
Fino al 12-7-2026 – Al via il Cinigiano Blues Festival a Castel Porrona
Fino all’1-8-2026 – Mostra “Oltre il colore”: l’arte diventa motore di rinascita per Sasso d’Ombrone
FOLLONICA
Fino al 30-7-2026 – Etruschi, miniere e ferro: il Magma si anima per le Notti dell’Archeologia
GAVORRANO
11-7-2027 – “Secondo Matteo”: la danza racconta la memoria di Ravi Marchi
Fino al 31-7-2026 – Trent’anni di fotografia: Franco Borrelli celebra la sua carriera con la mostra “Chiaroscuri dell’anima”
GROSSETO
Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”
MAGLIANO IN TOSCANA
11-7-2026 – “Sebben che siamo donne”: inizia l’estate delle Donne di Magliano
11-7-2026 – Magliano ritrova uno dei suoi simboli etruschi: dall’11 luglio in mostra
Fino al 7-8-2026 – Musica, letteratura e divertimento: un mese di eventi a Magliano. IL PROGRAMMA
MASSA MARITTIMA
Fino al 12-7-2026 – Sincronie summer festival: cinque concerti gratuiti nelle chiese più suggestive di Massa Marittima
Fino al 29-7-2026 – “Trame di cielo”: alla Galleria Spaziografico un viaggio tra arte, simbolo e spiritualità contemporanea
MONTE ARGENTARIO
Fino al 12-7-2026 – Festival dell’Argentario, tre serate stellari: Marzullo, Matano, Autieri, Cocciante
Fino all’1-8-2026 – Mostra a Porto Ercole: Forte Stella ospita la retrospettiva di Mauro Staccioli
MONTIERI
11-7-2026 – Hamburgerata e Concertone tributo agli AC/DC: l’estate si accende tra i castagni
ORBETELLO
Fino al 16-7-2026 – Lorenzo Locatelli in mostra con «Tempus edax rerum»
Fino al 19-7-2026 – Torna la sagra della Panzanella a San Donato: dieci serate di gusto per il piatto più amato della Maremma
PITIGLIANO
Fino al 24-7-2026 – Pitigliano apre i suoi musei di notte: due settimane tra Etruschi, libri e archeologia
ROCCASTRADA
Fino all’11-7-2026 – Trent’anni di sapori maremmani: torna la Sagra degli Strozzapreti a Sticciano Scalo
DOMENICA 12 LUGLIO
AMIATA
Fino al 12-7-2026 – Torna il Festival della poesia a Salaiola: due giorni dedicati alla parola, alla scrittura e all’incontro
CAPALBIO
Fino al 12-7-2026b – Da Paolo Hendel a Filminsieme: tutti gli appuntamenti della settimana a Capalbio
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 12-7-2026 – Una settimana di eventi a Castiglione tra musica, arte, spettacoli e solidarietà
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
Fino al 20-8-2026 – La Biennale dello Scarto torna a casa: estate 2026 al giardino Viaggio di ritorno di Laquaniti
CINIGIANO
Fino al 12-7-2026 – Al via il Cinigiano Blues Festival a Castel Porrona
Fino all’1-8-2026 – Mostra “Oltre il colore”: l’arte diventa motore di rinascita per Sasso d’Ombrone
FOLLONICA
12-7-2026 – Una notte nel segno dei Dire Straits: concerto gratuito in piazza
Finbo al 18-6-2026 – “Cinquant’anni in pittura”: Rita Brucalassi espone al Casello idraulico
Fino al 30-7-2026 – Etruschi, miniere e ferro: il Magma si anima per le Notti dell’Archeologia
GAVORRANO
Fino al 31-7-2026 – Trent’anni di fotografia: Franco Borrelli celebra la sua carriera con la mostra “Chiaroscuri dell’anima”
GROSSETO
Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”
MAGLIANO IN TOSCANA
Fino al 7-8-2026 – Musica, letteratura e divertimento: un mese di eventi a Magliano. IL PROGRAMMA
MASSA MARITTIMA
Fino al 12-7-2026 – Sincronie summer festival: cinque concerti gratuiti nelle chiese più suggestive di Massa Marittima
Fino al 29-7-2026 – “Trame di cielo”: alla Galleria Spaziografico un viaggio tra arte, simbolo e spiritualità contemporanea
MONTE ARGENTARIO
Fino al 12-7-2026 – Festival dell’Argentario, tre serate stellari: Marzullo, Matano, Autieri, Cocciante
Fino all’1-8-2026 – Mostra a Porto Ercole: Forte Stella ospita la retrospettiva di Mauro Staccioli
ORBETELLO
Fino all’11-7-2026 – “La materia dell’incontro”: 14 artisti under 30 espongono alla galleria Guzman
Fino al 16-7-2026 – Lorenzo Locatelli in mostra con «Tempus edax rerum»
Fino al 19-7-2026 – Torna la sagra della Panzanella a San Donato: dieci serate di gusto per il piatto più amato della Maremma
PITIGLIANO
Fino al 24-7-2026 – Pitigliano apre i suoi musei di notte: due settimane tra Etruschi, libri e archeologia
SCARLINO
12-7-2026 – Alla Rocca Pisana torna “Letteratura & Teatro al Castello”: sei spettacoli gratuiti da giugno ad agosto
SCANSANO
Fino al 31-7-2026 – Musica, teatro e tradizioni popolari: un luglio di eventi nel borgo