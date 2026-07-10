GROSSETO – Un weekend all’insegna dei sapori della tradizione, con tanti appuntamenti che porteranno nei borghi della Maremma migliaia di persone tra piatti tipici, musica dal vivo e momenti di convivialità.

Prosegue l’estate di TuttoSagre, la rubrica de IlGiunco.net dedicata alle feste gastronomiche della provincia di Grosseto, pensata per aiutare lettori e turisti a scegliere dove trascorrere una serata tra le eccellenze della cucina maremmana.

Da quest’anno è nato anche TuttoSagre Show, il nuovo format social de IlGiunco.net dedicato a raccontare dall’interno le manifestazioni più importanti della Maremma attraverso video, interviste e contenuti sui nostri canali social.

Un modo nuovo per promuovere le sagre e valorizzare il lavoro delle tante associazioni di volontariato che le organizzano.

Gli organizzatori di feste gastronomiche in Maremma interessati a far entrare la propria manifestazione nel progetto possono contattare la redazione per ricevere tutte le informazioni: [email protected] o su whatsapp 334.5212000.

Le sagre e gli appuntamenti più amati:

Sticciano Scalo, la Sagra degli Strozzapreti

È uno degli appuntamenti più attesi dell’estate maremmana. Nei giorni 11, 12 luglio è in programma la 30ª edizione della Sagra degli Strozzapreti e dei prodotti tipici maremmani a Sticciano Scalo. Luna park, area giochi, parcheggio. Inoltre ogni sera sono previsti spettacoli musicali. CLICCA SU QUESTO LINK

Sagra della Panzanella a San Donato

Tutto pronto per la 27esima Sagra della Panzanella, in programma da venerdì 10 a domenica 19 luglio all’impianto sportivo di San Donato, nel comune di Orbetello. lo stand gastronomico aprirà ogni sera alle 19.30, con la panzanella protagonista assoluta della tavola. CLICCA SU QUESTO LINK

L’Hamburgerata a Boccheggiano

L’estate di Boccheggiano (Montieri) si prepara a vivere due degli appuntamenti più attesi della stagione, organizzati dall’Associazione 4 Gatti, da anni protagonista dell’animazione estiva del paese con eventi capaci di richiamare pubblico da tutta la provincia e non solo. In programma sabato 11 luglio con la Xª Hamburgerata, una serata che unisce gusto, divertimento e musica dal vivo. CLICCA SU QUESTO LINK

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E ancora…

Sagra del Morellino e della brace a Scansano 9-12 luglio.

Sagra paesana Montiano 10-12 luglio.

Rispescia festa del cinghiale alla cacciatora 10-12 luglio.

Paganico Calici sotto porta Gorella 10 luglio.

Il Cristo (Grosseto) festa dello sport e dele tortello 11-12 luglio.

Capalbio sagra del pesce dal 6 al 12 luglio.

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Il gruppo Facebook

Uno spazio dove trovare tutte le sagre migliori segnalate da Il Giunco: si chiama Tutto Sagra in Maremma ed è il nuovo gruppo Facebook gratuito al quale ci può iscrivere e rimanere informati su tutte le sagre nella nostra provincia: CLICCA SU QUESTO LINK.

Segnala la tua sagra

Come sempre, gli organizzatori di sagre, feste paesane ed eventi enogastronomici possono segnalare i propri appuntamenti alla redazione de IlGiunco.net per essere inseriti nelle prossime puntate di TuttoSagre, nel calendario eventi del giornale e, da quest’anno, anche in TuttoSagre Show. Per inviare le segnalazioni è possibile scrivere a [email protected] o mandando un whatsapp al numero 334.5212000.