MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo ha acquistato e installato nuove fototrappole che saranno collocate nelle postazioni di prossimità presenti sul territorio comunale, per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti e tutelare il decoro urbano e l’ambiente.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rafforzare l’attività di controllo e prevenzione, favorendo il rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini.

“Le fototrappole consentiranno di individuare e sanzionare i comportamenti scorretti, rappresentando al tempo stesso un importante deterrente contro gli abbandoni indiscriminati – commenta Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo – La stragrande maggioranza dei cittadini conferisce correttamente i rifiuti e non è giusto che pochi incivili compromettano il decoro del nostro territorio, danneggino l’ambiente e scarichino sull’intera collettività i costi necessari per ripulire le aree interessate. Per questo abbiamo deciso di dotarci di uno strumento in più che ci permetta di contrastare con maggiore efficacia questi comportamenti. Le fototrappole non hanno uno scopo punitivo, ma rappresentano soprattutto un mezzo di prevenzione e di tutela della comunità. Chi rispetta le regole non ha nulla da temere.”

L’Amministrazione comunale ricorda inoltre che la normativa nazionale è stata recentemente inasprita, prevedendo sanzioni molto più severe per chi abbandona i rifiuti e che la videosorveglianza può essere utilizzata per sanzionare.

In particolare, l’abbandono di rifiuti non pericolosi è oggi punito con un’ammenda da 1.500 a 18.000 euro (prima la sanzione amministrativa variava dai 300 ai 3mila euro). Per l’abbandono di rifiuti urbani o il deposito incontrollato in prossimità dei contenitori, le sanzioni amministrative vanno da 1.000 a 3.000 euro e, qualora venga utilizzato un veicolo, può essere disposto il fermo amministrativo per un mese. Anche l’abbandono di piccoli rifiuti, come mozziconi di sigaretta o scontrini, comporta sanzioni da 80 a 320 euro.

Se l’illecito viene commesso utilizzando un veicolo a motore è prevista anche la sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi.

Le norme sono ancora più rigorose nei confronti di imprese ed enti: l’abbandono illecito dei rifiuti può comportare l’arresto da sei mesi a due anni oppure un’ammenda da 3.000 a 27.000 euro.

Per i rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino al doppio.