FOLLONICA – Risveglio amaro per i residenti di via Giacomelli, che questa mattina hanno trovato gli specchietti spaccati su diverse auto parcheggiate lungo la strada. I danneggiamenti non si fermano lì: altri veicoli colpiti sono stati segnalati fino a davanti al circolo Cala Violina.

Schiamazzi e rumori nella notte

Secondo quanto raccontato dai residenti, tra le 2 e le 3 della notte si sono sentiti schiamazzi e rumori forti provenire dalla strada. «Purtroppo d’estate, di notte, ci siamo abituati – dicono alcuni abitanti della zona – gente ubriaca o alterata che esce dai locali e che crea confusione e degrado, per questo non abbiamo fatto caso ai rumori e ai colpi sentiti».

«Bisogna che le forze dell’ordine presidino l’uscita dai locali e in generale facciano più controlli notturni» continuano.

Questa mattina la conta dei danni: diversi specchietti spaccati sulle auto in sosta, con i proprietari costretti a fare i conti con le riparazioni e con l’ennesimo episodio di vandalismo notturno che riaccende il tema della movida e della sicurezza nelle notti estive follonichesi.