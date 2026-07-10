GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per lunedì 13 luglio alle ore 8:30.

Di seguito le proposte trattate:

Comunicazioni istituzionali;

Comunicazione verbali delle sedute del 22 maggio 2026 e 19 giugno 2026 – presa d’atto;

Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all’Agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione – ADER) della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199/2025. Articolo 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito nella L. 22 maggio 2026, n. 88 (Rusconi Simona);

Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili di proprietà comunale – triennio 2026-2028, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. – modifica e integrazione al Piano delle alienazioni immobiliari approvato con Delibera C.C. n. 102 del 23/12/2025 (Ginanneschi Riccardo);

D.Lgs. n. 267/2000, artt. 175 e 193: assestamento generale del bilancio 2026-2028 e salvaguardia degli equilibri (Rusconi Simona);

Approvazione della variante al R.U. per la modifica della destinazione urbanistica di un’area in località Madonnino, a Braccagni, ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 (Rossi Fabrizio);

Variante ai sensi dell’art. 112 della L.R.T. n. 65/2014 al Piano attuativo dell’area di trasformazione TR_12A “Via Senese”, di cui alla Delibera C.C. n. 60 del 26/03/2018 (Rossi Fabrizio);

Piano comunale di Protezione Civile – approvazione del nuovo elaborato M.4.1 “Numeri utili” e contestuale abrogazione dell’ex Allegato 8 – “Rubrica” (Megale Riccardo);

Piano comunale di Protezione Civile – approvazione dell’Allegato C “Modello d’intervento”, limitatamente all’elaborato C.1 “Organizzazione della struttura di Protezione Civile”, ad integrazione dell’Allegato C già approvato per la parte relativa all’elaborato C.2, e contestuale abrogazione dell’ex Allegato 3 (Megale Riccardo);

Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione della Conferenza Educazione e Istruzione della Zona Grossetana – approvazione (Amante Angela);

Approvazione del rendiconto consolidato con l’Istituzione Le Mura – esercizio finanziario 2025 (Rusconi Simona);

Legge n. 353/2000, L.R.T. n. 39/2000 e successive modifiche – aggiornamento anno 2025 del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco: approvazione degli elenchi provvisori (Rossi Fabrizio);

Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto – aggiornamento del patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica della classificazione degli edifici attribuita dal R.U. (Rossi Fabrizio);

Ordine del giorno per la richiesta di sospensione della vendita dell’Autostazione di Firenze da parte di Autolinee Toscane, presentato dal consigliere Lauretano (Fratelli d’Italia);

Mozione per istituzione di un percorso territoriale di formazione amministrativa e civica rivolto a tutti i cittadini e futuri candidati alle elezioni comunali, presentata dal consigliere Gori (Gruppo Misto di Minoranza);

Ordine del giorno sulla sicurezza urbana e sul rafforzamento delle politiche di rimpatrio, presentato dal consigliere Tornusciolo (Lega Salvini Premier);

Ordine del giorno “Contrasto al rincaro delle tariffe del trasporto pubblico locale (bus e tramvia) e tutela delle fasce sociali deboli e dei pendolari”, presentato dai capigruppo Guidoni (FDI) e Baldi (FI) e dai consiglieri Pieraccini (Noi Moderati) e Serra (Gruppo Misto di Maggioranza);

Mozione “Interventi per i parchi gioco comunali e avvio di una politica strutturale per preadolescenti e adolescenti”, presentata dal consigliere De Martis (Grosseto Città Aperta);

Interrogazione sullo stato di attuazione delle mozioni e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, presentata dal consigliere Gabbrielli (Noi Moderati).

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw.