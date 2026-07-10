GROSSETO – Gli ambulatori di riabilitazione funzionale della sede Asl di Villa Pizzetti a Grosseto resteranno chiusi nella giornata di lunedì 13 luglio, per consentire un intervento di miglioramento dei locali.
Il numero per informazioni e prenotazioni
Per quella giornata sarà comunque possibile contattare la segreteria per informazioni e prenotazioni al numero 0564 485506, attivo dalle 12 alle 14. Il servizio riprenderà regolarmente martedì 14 luglio.
L’azienda sanitaria si scusa con i cittadini per il temporaneo disagio e ringrazia per la collaborazione.