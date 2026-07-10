MONTE ARGENTARIO – Si è aperto il 9 luglio il tavolo per la contrattazione decentrata del personale dipendente del Comune di Monte Argentario, un passaggio rilevante nel percorso di valorizzazione delle risorse umane dell’Ente e di rafforzamento della macchina amministrativa.

L’Amministrazione comunale considera il personale un elemento centrale per garantire continuità amministrativa, efficienza degli uffici e qualità dei servizi rivolti ai cittadini.

In questa direzione, già alla fine del 2025 era stato deliberato l’incremento delle risorse da destinare al personale dipendente, in applicazione delle possibilità previste dal cosiddetto Decreto PA, nella misura pari al 74% del massimo consentito.

La scelta si inserisce in una strategia più ampia, finalizzata a riconoscere l’impegno quotidiano dei dipendenti comunali e a sostenere uffici chiamati a gestire attività sempre più complesse e procedimenti di rilevante interesse per la comunità.

Negli ultimi anni il Comune ha inoltre proceduto a un significativo rafforzamento degli organici, con 38 assunzioni dal 2023, per supportare lo svolgimento delle attività ordinarie e strategiche dell’Ente.

Accanto al reclutamento di nuove risorse, l’Amministrazione ha promosso anche diverse progressioni tra aree, finalizzate a valorizzare le professionalità interne e a riconoscere competenze, esperienza e percorsi di crescita maturati all’interno dell’organizzazione comunale.

Nell’ambito della contrattazione relativa alla dirigenza, è stato inoltre istituito il welfare aziendale, quale ulteriore strumento di attenzione verso il personale. L’obiettivo dell’Amministrazione è lavorare affinché tale misura possa essere progressivamente estesa anche a tutti i dipendenti comunali, compatibilmente con il quadro normativo, contrattuale e finanziario di riferimento, come ulteriore forma di sostegno al reddito e al benessere organizzativo.

Tra le prossime azioni è previsto anche l’approvazione del regolamento sul lavoro agile, per colmare un vuoto regolamentare attualmente presente e per dotare l’Ente di una disciplina chiara, trasparente e coerente con le esigenze organizzative degli uffici e con i diritti dei lavoratori.

“L’apertura del tavolo di contrattazione rappresenta un momento importante di confronto e responsabilità. L’Amministrazione intende proseguire nel percorso di valorizzazione del personale, rafforzamento degli uffici e miglioramento della qualità dei servizi. Investire sulle persone significa investire sul funzionamento dell’Ente e sulla capacità del Comune di rispondere in modo efficace ai bisogni della comunità”.

L’Amministrazione conferma quindi il proprio impegno a proseguire il confronto con le rappresentanze sindacali e con tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto delle regole della contrattazione, della sostenibilità finanziaria e dell’interesse pubblico.