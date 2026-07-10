MARINA DI GROSSETO – Un’estate ricca di appuntamenti si prepara ad animare il litorale grossetano. Un calendario con oltre 30 eventi, infatti, trasformerà Marina di Grosseto e Principina a Mare in un grande palcoscenico a cielo aperto, colmo di eventi, da giugno a settembre. Concerti, festival, spettacoli teatrali, eventi sportivi, iniziative ambientali, mercatini e momenti di intrattenimento accompagneranno così residenti e turisti per tutta la stagione.

Il programma nasce dalla collaborazione tra amministrazione comunale, Pro Loco Marina e Principina, Centro commerciale naturale, Rete Balneari della Maremma Grossetana e numerose associazioni del territorio. Una sinergia che punta a valorizzare il litorale e a rafforzarne l’attrattività turistica.

Gli appuntamenti più attesi

Tra gli eventi dell’estate da segnalare figurano la Notte Bianca, la Red Night, la Notte delle Lanterne, il Marina Music Festival, il San Rocco Festival, la Bandiera Blu e gli eventi sportivi promossi dalla Rete Balneari, oltre ai mercatini e alle iniziative dedicate all’ambiente e alle famiglie.

Le parole del sindaco

«Questo calendario rappresenta molto più di una semplice programmazione di eventi – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. È la dimostrazione concreta di quanto il lavoro di squadra tra istituzioni, associazioni, operatori economici e realtà del territorio possa produrre risultati importanti. Marina e Principina sono sempre più protagoniste dell’estate toscana, con un’offerta culturale, turistica e ricreativa capace di richiamare visitatori, sostenere l’economia locale e offrire occasioni di socialità. Ogni manifestazione è un investimento sulla qualità della vita e sulla crescita del nostro territorio».

Commercio: sinergia sul territorio

L’assessore alle Attività produttive Bruno Ceccherini sottolinea il valore della collaborazione costruita negli ultimi anni: «Dietro questo programma c’è un grande lavoro di coordinamento che ha visto Comune, Pro Loco, Centro commerciale naturale, Rete Balneari e associazioni operare in piena sintonia. È una sinergia che rafforza il tessuto commerciale e rende il nostro litorale sempre più competitivo».

Turismo di qualità

Anche l’assessore al Turismo Riccardo Megale evidenzia la crescita dell’offerta: «La qualità di una destinazione si misura anche dalla capacità di offrire esperienze diversificate durante tutta la stagione. Il cartellone 2026 propone musica, spettacoli, cultura, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Continuiamo a investire nella promozione del territorio affinché il nostro mare sia vissuto non solo per le sue spiagge, ma anche per la ricchezza delle iniziative che lo animano».

L’attenzione all’ambiente

Sul fronte della sostenibilità interviene invece l’assessora all’Ambiente Erika Vanelli: «L’ambiente è uno dei punti di forza del nostro litorale e vogliamo continuare a valorizzarlo attraverso iniziative che promuovano il rispetto del mare e delle nostre spiagge. Dalla Bandiera Blu agli eventi di sensibilizzazione ambientale, il calendario dimostra che sviluppo turistico e tutela del territorio possono procedere insieme».

Ccn e Proloco

Soddisfazione anche da parte di Federico Galli, presidente del Centro commerciale naturale e rappresentante della Rete Balneari: «Gli eventi organizzati lungo il litorale rappresentano un valore aggiunto per le imprese balneari e per tutte le attività economiche, contribuendo ad aumentare la permanenza dei visitatori».

Infine Carmine Polla, presidente della Pro Loco Marina e Principina, insiste sul lavoro condiviso: «La forza di questo calendario è la collaborazione. Insieme siamo riusciti a costruire un programma vario, capace di rispondere alle esigenze di pubblici differenti».

Il calendario del Centro commerciale naturale

Accanto agli eventi principali, il Centro commerciale naturale presenta un programma di diciotto appuntamenti distribuiti tra il Palco del Cavallino, corso XIV Maggio e la zona del Bar Centrale, nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Il calendario prende il via venerdì 3 luglio con la Fiesta Latina insieme a Bulli & Pupe, seguita sabato 4 luglio dal Marina Music Festival. Mercoledì 8 luglio si esibisce la The Music Crew Band, mentre domenica 12 luglio arriva “Back to ’90/2000”, con dj Megawatt, laser show, l’iniziativa “Marina s’Illumina” e i fuochi d’artificio.

Gli eventi di luglio

Venerdì 17 luglio il Palco del Cavallino ospita la finale del contest per band emergenti Grosseto Music Project. Il programma prosegue sabato 18 con la Palestra Beta Flag e giovedì 23 con uno degli eventi centrali dell’estate: la Notte Bianca, che porta in corso XIV Maggio musica, animazione e artisti di strada. Luglio si chiude poi con altri due appuntamenti del Marina Music Festival, sabato 25 e venerdì 31, e con i Fly Dreaming, martedì 28.

Il cartellone di agosto

Anche agosto propone numerose occasioni di intrattenimento. Sabato 1° agosto torna la Fiesta Latina, mentre martedì 4 va in scena la serata karaoke “Oggi Kanto Io”, con Francesco Di Napoli. Domenica 10 agosto spazio alla comicità con Charlie Gnocchi. Grande attesa, poi, per venerdì 21 agosto, quando il Palco del Cavallino ospiterà il Radio Stop Party, con gli ospiti internazionali Sophie and the Giants e Meek. Il mese prosegue sabato 22 con i Fly Dreaming e sabato 29 con Lady Francesca.

Fino a settembre

Il calendario si estende infine a settembre. Domenica 13 corso XIV Maggio ospita “Super Eroi a Marina”, una giornata dedicata soprattutto a bambini e famiglie. La stagione si conclude poi dal 27 al 29 settembre con il Marina Music & Beer Fest, tre giornate all’insegna di musica, spettacoli, food e drink.