PORTO ERCOLE – La Maremma si conferma, ancora una volta, la regina indiscussa dell’estate dei vip. L’ultimo avvistamento stellare è quello di Jessica Alba che ha scelto le bellezze senza tempo dell’Argentario per concedersi qualche giorno di totale relax.

Insieme al compagno Danny Ramirez, anch’egli attore di fama internazionale, hanno fatto tappa a Porto Ercole per vivere la più autentica “Dolce vita” toscana.

Tra un tuffo nelle acque cristalline dell’arcipelago, con tanto di pranzi vista mare e cene a lume di candela, l’attrice ha condiviso la sua vacanza sui social. Con un caloroso “Ciao, Italy” su Instagram, ha regalato ai suoi oltre 20 milioni di follower scatti che catturano la magia dei nostri tramonti e la macchia mediterranea a picco sul mare.

Che il nostro territorio sia un magnete per il jet set internazionale non è certo una novità. La Maremma, con il suo mix perfetto di natura selvaggia, eccellenza enogastronomica e privacy assoluta, continua a essere la meta prediletta dalle grandi star per staccare la spina.

La stagione estiva è appena entrata nel vivo, ma una cosa è già certa: il fascino della Maremma continua a brillare sotto i riflettori di tutto il mondo.