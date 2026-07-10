GROSSETO – È stato inaugurato questa mattina, negli spazi verdi antistanti l’ospedale Misericordia di Grosseto, il mercato contadino di Campagna Amica, che per la prima volta ha fatto ingresso all’interno del presidio ospedaliero con un’iniziativa dedicata alla promozione della salute attraverso una corretta alimentazione.

Dalle 8.30 alle 13 i produttori locali hanno allestito i propri banchi proponendo prodotti del territorio e incontrando cittadini, operatori sanitari e visitatori per sensibilizzare sull’importanza di uno stile alimentare sano come primo strumento di prevenzione.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Campagna Amica per la salute”, promosso da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, in collaborazione con l’Asl Toscana Sud Est e l’ospedale Misericordia. L’obiettivo è rafforzare il legame tra agricoltura e salute, valorizzando le produzioni locali e promuovendo un modello alimentare basato su cibi freschi e di qualità, in contrapposizione al consumo di alimenti ultra-processati e ricchi di additivi.

Alle 10 si è svolta la cerimonia inaugurale con il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, del presidente provinciale di Coldiretti Simone Castelli, della direttrice dell’ospedale Misericordia Silvana Pilia e dell’assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Marras.

Nel corso della cerimonia è stato consegnato simbolicamente al personale sanitario un cesto con i cosiddetti “campioni della salute”, gesto che rappresenta il patto tra il mondo dell’agricoltura e quello della sanità nella promozione della prevenzione attraverso una corretta alimentazione.

Quello di Grosseto è uno dei sette ospedali toscani coinvolti nell’iniziativa. Oggi i mercati contadini di Campagna Amica sono stati allestiti anche negli spazi esterni degli ospedali San Giovanni di Dio di Firenze, San Donato di Arezzo, Cisanello di Pisa, Ospedale del Cuore di Massa, Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e San Jacopo di Pistoia.