GROSSETO – L’amministrazione comunale di Grosseto conferma la prosecuzione dell’intervento di riqualificazione della piscina comunale “G.B. Finetti” di via Lago di Varano, evidenziando il positivo confronto instaurato con i cittadini, che ha consentito di individuare una possibile soluzione condivisa, capace di coniugare la realizzazione dell’opera pubblica con la tutela della sicurezza delle abitazioni di via Lago di Mezzano e la salvaguardia del patrimonio arboreo.

“L’intervento – spiegano dal Comune – rientra nel progetto di project financing approvato dall’amministrazione comunale, che prevede la riqualificazione e la successiva gestione dell’impianto attraverso una concessione a un soggetto privato. L’Associazione temporanea di imprese (Ati) costituita da Olimpic Nuoto Napoli e Riesco Srl, concessionaria dell’intervento, ha confermato il proprio interesse a proseguire l’investimento e ha condiviso con il Comune le modifiche progettuali emerse nel corso del confronto con i cittadini, garantendo così la continuità dell’opera.”

“Il contratto è stato sottoscritto nel giugno 2025 e i lavori sono già in corso, nel rispetto dell’iter previsto per gli interventi di lavori pubblici. Il progetto comprende la riqualificazione dell’impianto comunale esistente, la realizzazione della nuova piscina olimpionica esterna, l’ammodernamento degli impianti tecnologici e il miglioramento dell’efficienza energetica, con l’obiettivo di restituire alla città una struttura moderna, efficiente e pienamente funzionale.”

L’accordo per la salvaguardia delle alberature esistenti

“Nel corso dell’incontro tra l’amministrazione comunale, la società concessionaria e i cittadini è stata approfondita, in particolare, la questione relativa all’accesso dei mezzi di soccorso alle abitazioni di via Lago di Mezzano e alla possibilità di individuare una soluzione tecnica che garantisca, al tempo stesso, la sicurezza e la tutela del verde. Grazie al lavoro svolto dai tecnici comunali, dal direttore dei lavori e dalla società concessionaria è stato possibile individuare una possibile modifica progettuale, raggiungendo un punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la salvaguardia delle alberature esistenti.”

“In particolare, la rampa di accesso al locale tecnico a servizio della piscina sarà riprogettata, mantenendo inalterate le alberature presenti; sarà inoltre spostata la siepe di confine, consentendo il transito dei mezzi di soccorso per raggiungere le abitazioni. Al termine dei lavori, è previsto un programma di nuove piantumazioni che contribuirà ad incrementare il patrimonio verde dell’area”.

“Il risultato raggiunto rappresenta un importante esempio di collaborazione tra amministrazione comunale, cittadini e soggetto concessionario: un confronto costruttivo che ha consentito di migliorare il progetto senza rallentare il cronoprogramma dei lavori e senza mettere a rischio un investimento strategico per la città. L’amministrazione comunale ribadisce infine che il dialogo con il territorio rappresenta un valore aggiunto quando consente di individuare soluzioni tecnicamente sostenibili, dimostrando come la tutela dell’ambiente, la sicurezza dei cittadini e la realizzazione di opere pubbliche possano procedere insieme nell’interesse della comunità.”