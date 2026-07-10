GROSSETO – Dopo anni in Maremma, Giacomo Coppola, lavora come tecnico fotovoltaico in Svizzera, fondatore del progetto benefico Rewind Project, è stato premiato il 4 luglio a Ischia con il Premio Speciale “Approdi d’Autore 2026”. Nell’ambito della XXII edizione della manifestazione culturale che si è svolta alla Chiesa del Soccorso di Forio d’Ischia. La cerimonia, condotta dalla giornalista Giusy Luminoso, si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, della Regione Campania e del Comune di Forio d’Ischia.

Nella motivazione ufficiale del premio, firmata dal presidente di Graus Edizioni Pietro Graus, si legge che il riconoscimento viene conferito a Coppola “per le sue spiccate e rare doti di sensibilità, determinazione e concretezza” e per il costante impegno nella realizzazione di progetti sociali dedicati al sostegno degli orfani di femminicidio e alla promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla tutela dei diritti umani. Il testo sottolinea come, attraverso la fondazione di Rewind Project e l’organizzazione di eventi tra Italia e Svizzera, Coppola abbia dato un esempio concreto di responsabilità civile capace di trasformare l’impegno personale in testimonianza per la comunità.

Un premio tra i grandi nomi della cultura

Coppola non è stato l’unico protagonista della serata: tra i premi speciali assegnati figurano il senatore Filippo Roma, giornalista di punta del programma televisivo Le Iene, riconosciuto per il suo impegno nella difesa del diritto dei cittadini e Antonio Razzi, premiato per la carriera tra diplomazia e letteratura. Sul palco anche Maria Bina Palmisano, presidente Comites di Washington Dc e di Italians in Dc, celebrata per il suo lavoro a favore della comunità italiana nel mondo, e Marco Maria Cerbo, Consigliere d’Ambasciata, premiato per aver reso globale la rete degli Istituti italiani di Cultura.

La serata ha visto premiati anche Maria Cristina Donnarumma, storica “Amica della Domenica” del Premio Strega, e diversi autori impegnati su temi sociali come la violenza di genere, tra cui Paola Dell’Erba, candidata al Premio Strega 2026, e Roberta Beolchi, fondatrice dell’Associazione Edelaa sostegno degli orfani di femminicidio. Non sono mancati i Premi alla Carriera, assegnati a figure di rilievo nel mondo della scuola e della formazione, tra cui la dirigente scolastica Angela Procaccini.

Giacomo Coppola

Originario della Maremma, Giacomo è stato ospite anche in una delle puntate del nostro “Il tempo di un caffè” raccontando il suo percorso dagli impianti fotovoltaici all’organizzazione di eventi benefici. Coppola vive in Svizzera dal 2018 e organizza eventi arrivati anche nel territorio maremmano. Come la partita in memoria di Leonardo di Marte giocata nel dicembre 2022 e co-organizzata con Lux Events, i cui fondi andarono devoluti all’associazione Edela.

Nella puntata della rubrica “Il tempo di un caffè” andata in onda lo scorso giugno, il tecnico fotovoltaico aveva raccontato come Rewind Project sia nato per trasformare eventi sportivi e di spettacolo in occasioni concrete di raccolta fondi per famiglie in difficoltà, tra cui iniziative legate alla mototerapia e al freestyle motociclistico. «Quando organizzi eventi per beneficenza c’è un’emozione diversa», aveva detto Coppola a ilGiunco.net, spiegando di aver trovato un bellissimo riscontro sia qui a Grosseto che in Svizzera.

Il premio ricevuto a Ischia arriva a coronare un percorso che abbiamo seguito da vicino, confermando come l’impegno sociale di un imprenditore partito dalla Maremma abbia trovato riconoscimento in un contesto nazionale di grande prestigio, accanto a personalità del calibro di Antonio Razzi e Filippo Roma.