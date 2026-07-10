Foto di repertorio

GROSSETO – Tutto pronto per la doppia sfida tra Big Mat Bsc Grosseto e San Marino (foto d’archivio di Noemy Lettieri). I biancorossi, incoraggiati dalla doppietta con il Camec Collecchio, proveranno a mettere in difficoltà uno dei roster più solidi del campionato, cercando di bissare l’exploit dell’andata in cui si portarono a casa gara 1. “La squadra sta bene – commenta il biancorosso Daniele Di Persia – e abbiamo una gran voglia di misurarci con gli avversari. Sappiamo che le due gare con il San Marino saranno particolarmente impegnative, ma sono sicuro che daremo il massimo per strappare un risultato positivo”.

Le gare si disputeranno allo stadio Roberto Jannella sabato 11 luglio, alle 15.30 e alle 20.30. “Nonostante il cambio della guida tecnica – conclude Di Persia -, il gruppo è rimasto molto unito. E questo anche grazie al manager Momi che ha gestito bene la squadra fin da subito, forte di essere un membro già presente nello staff”.

Attualmente il San Marino è al vertice del girone B con sedici vittorie e quattro sconfitte, mentre il Big Mat Bsc Grosseto occupa la terza posizione con 9 vittorie e 11 sconfitte.

Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.